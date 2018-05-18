Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о практически полной готовности мотоцикла проекта "Кортеж", сообщает РИА Новости.

"Кстати, мы же подготовили ещё и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного", — отметил Чемезов.

По его словам, мотоцикл получился "очень красивым" и не уступает западным производителям по характеристикам.

"Надо, чтобы лучше был", — парировал Путин.

Чемезов пообещал поработать над улучшениями.

Ранее Newsweek выяснил, лучше ли лимузин президента США Дональда Трампа, чем новый лимузин Путина.