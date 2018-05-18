В Минфине заявили, что ведомство не направляло в правительство предложения о повышении пенсионного возраста, передает ТАСС со ссылкой на представителей министерства.

Отмечается, что сейчас просчитываются предложения по изменению пенсионной системы, проводятся обсуждения с заинтересованными сторонами.

В министерстве также рассказали, что реализация предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Минфин и Минтруд представили варианты повышения пенсионного возраста и правительство уже приступило к обсуждению вопроса.

Причем, как сообщалось, министерство финансов считает необходимым повысить возрастной ценз для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Министерство труда предлагает такой же порог для мужчин, но более щадящий для женщин — 60 лет.