Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин заявил, что новый состав правительства Дмитрия Медведева можно назвать кабмином "консолидации ресурсов", пишет "Парламентская газета".

По мнению Салина, это необходимо для удержания статуса-кво.

"Новый состав кабмина может назвать правительством консолидации ресурсов — речь о решении проблемы со стабилизацией пенсионной системы и сохранения нынешнего положения вещей. Дело в том, что из-за внешней ситуации удерживать все, как есть, будет сложнее, кабмину потребуются ресурсы", — считает эксперт.

По его мнению, некоторый оптимизм внушает рост цены на нефть, однако финансово-экономический блок кабмина вряд ли будет делать ставку исключительно на доходы от нефтяного сектора.

"Все говорят о необходимости экономического роста. Однако новый состав кабмина будет воспринимать рост не как рывок, а именно сохранение ситуации такой, какая она есть, — сохранение статуса-кво", — считает Салин.