В Алтайском крае расследовано уголовное дело о контрабанде диких животных в Казахстан под видом перевозного частного цирка.

"Сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном перемещении через государственную границу Российской Федерации экзотических представителей фауны, находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых международными договорами Российской Федерации", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что 41-летний житель Новосибирской области, будучи владельцем частного цирка, намеревался вывезти животных в рамках гастрольного тура в Республику Казахстан.

Контрабандный груз, не имеющий соответствующих разрешительных документов, был выявлен сотрудниками Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска "Кулунда" в феврале 2018 года.

В полуприцепе грузового автомобиля находились клетки с домашними и дикими животными, среди которых тигровый питон, два императорских удава, 3 попугая, три леопарда и пума, которые, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находятся под угрозой исчезновения и охраняются международными договорами Российской Федерации.

Сотрудниками Алтайской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, переданное для дальнейшего расследования в ЛУ МВД на транспорте.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. Фигуранту предъявлено обвинение. Материалы направлены в суд.