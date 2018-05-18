Минометную мину обнаружили в окрестностях Барнаула

На днях в окрестностях Барнаула горожане нашли боеприпас, который сотрудники ОМОНа опознали как минометную мину, сообщается на официальной странице Росгвардии по Алтайскому краю во "ВКонтакте".

"Сообщение об обнаружении предмета, похожего на мину, поступило от начальника дежурной смены ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. На место обнаружения опасной находки выехала инженерно-техническая группа ОМОН (г. Барнаул) Управления Росгвардии по Алтайскому краю", — говорится в сообщении.

После обследования подозрительного предмета он был идентифицирован как минометная мина.

Поскольку "находка" представляла серьезную опасность (разлет на 400-600 осколков, обеспечивавших поражение в радиусе шестидесяти метров), она была уничтожена путем подрыва в безопасном месте на войсковом стрельбище.

Кроме того, через несколько часов поступила еще заявка на выделение инженерно-технической группы ОМОН (г. Бийск) Управления Росгвардии по Алтайскому краю. На территории танкового полигона военного городка в Бийском районе обнаружены подозрительные предметы, которые были идентифицированы сапером — две учебные противотанковые мины и один учебный взрыватель к ним. Боеприпасы переданы в следственные органы, в настоящее время проводится проверка.