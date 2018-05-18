В Барнауле вечером в четверг, 17 мая, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Водитель белого автомобиля вроде как уснул и выехал на "встречку", вторая машина от удара отлетела метров на 7-8", — говорится в сообщении паблика.

По другим данным, водитель белого автомобиля мог уходить от другого ДТП, в результате чего выехал на встречную полосу.

По словам очевидцев, все живы — пассажир красной машины травмировал ногу, а водитель был в легком шоке, водитель белого автомобиля ударился о лобовое стекло головой. Врачи осматривали пострадавших на месте.