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Кодекс историка может появиться в России: история должна быть правильной

, ИА "Амител"
Необходимо позитивное использование исторических знаний в обществе

Фото: swarog.ru

Директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Ананченко заявил, что историческое сообщество России может вскоре получить Кодекс профессиональной этики, передает ТАСС

"Историческое знание является вариативным, оно включает в себя смысловые и оценочные элементы, в отличие, например, от физики. И очень важно понимать, что это знание может воздействовать на общество разрушающе, примером чего являются сценарии "цветных революций", — сказал Ананченко.

По его словам, необходимо позитивное использование исторических знаний в обществе.

В предварительном варианте Кодекса указывается на важность ответственности историков перед обществом.

В проекте Кодекса говорится: "Мы, представители профессионального исторического сообщества, ученые, преподаватели, исследователи, эксперты, понимая нашу ответственность перед обществом, признавая важность формирования единых правил и норм профессионального поведения, принимаем данный Кодекс. Принимая данный Кодекс, мы утверждаем, что есть определенные этические нормы, которых мы должны придерживаться в своей профессиональной деятельности".

Авторы документа считают, что ученый-историк должен всегда отстаивать историческую правду. Также профессиональные историки не должны допускать распространения информации, направленной на "пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Ананченко не уточнил, когда Кодекс историка войдет в обиход научного сообщества: "Не могу сказать о реальных перспективах, но вот обсуждение вполне реально. Мы посмотрим, насколько взволнует профессиональное сообщество эта концепция, какой она вызовет интерес и желание ее обсуждать и принимать".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.05.2018 09:04
- гость -

Хорошо врать за деньги?

0  0
18.05.2018 09:06
- гость -

Необходимо позитивное использование исторических знаний в обществе

правильное решение - про растрел белого дома из танков в 1993 году ни-ни ))

0  0
18.05.2018 09:19
- гость -

Давайте забудем уничтожение русских в Азии и на Кавказе, работорговлю в этих регионах, давайте снова станем братьями? Вспоминается фильм "Брат"

0  0
18.05.2018 09:19
- гость -

История - это факты.

0  0
18.05.2018 09:28
- гость -

Авторы документа считают, что ученый-историк должен всегда отстаивать историческую правду. Также профессиональные историки не должны допускать распространения информации, направленной на "пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

что то я не понял: отстаивать правду или все таки не распространять информацию ??
противоречиво как то

0  0
18.05.2018 09:46
Грантштейн

В Кодексе историка должно быть только одно положение: не искажать исторические факты. То есть не называть черное - белым. Всё остальное - от лукавого.
Да, совсем забыл: озвучивать только удобные тебе факты, игнорируя неудобные - это тоже искажение фактов.

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