Директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Ананченко заявил, что историческое сообщество России может вскоре получить Кодекс профессиональной этики, передает ТАСС.

"Историческое знание является вариативным, оно включает в себя смысловые и оценочные элементы, в отличие, например, от физики. И очень важно понимать, что это знание может воздействовать на общество разрушающе, примером чего являются сценарии "цветных революций", — сказал Ананченко.

По его словам, необходимо позитивное использование исторических знаний в обществе.

В предварительном варианте Кодекса указывается на важность ответственности историков перед обществом.

В проекте Кодекса говорится: "Мы, представители профессионального исторического сообщества, ученые, преподаватели, исследователи, эксперты, понимая нашу ответственность перед обществом, признавая важность формирования единых правил и норм профессионального поведения, принимаем данный Кодекс. Принимая данный Кодекс, мы утверждаем, что есть определенные этические нормы, которых мы должны придерживаться в своей профессиональной деятельности".

Авторы документа считают, что ученый-историк должен всегда отстаивать историческую правду. Также профессиональные историки не должны допускать распространения информации, направленной на "пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Ананченко не уточнил, когда Кодекс историка войдет в обиход научного сообщества: "Не могу сказать о реальных перспективах, но вот обсуждение вполне реально. Мы посмотрим, насколько взволнует профессиональное сообщество эта концепция, какой она вызовет интерес и желание ее обсуждать и принимать".