Шедевры живописи покажут барнаульцам в "Ночь музеев"

Галерея "Нагорная" приглашает барнаульцев 19 мая в "Ночь музеев" принять участие в открытии выставки "Российские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций Алтайского края". Этим проектом здесь продолжают уникальный проект "Шедевры живописи Алтайского края".

Как сообщает организатор, на этот раз в галерее будет представлена художественная коллекция Шипуновского краеведческого музея. На выставку были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950 – 1970-е годы. Это в основном крупные жанровые композиции так называемого социального заказа — портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.

Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, являются золотым фондом российского искусства: Константин Максимов, Иван Варичев, Геннадий Дарьин, Л. Тихомиров – народные художники России, Алексей Бородин, Александр Егидис, Олег Ломакин, Владимир Малагис, Ираида Можарская, Иван Степанов, Михаил Суздальцев, Владимир Удовенко, Леопольд Цесюлевич – заслуженные художники России.

В "Ночь музеев" гостей галереи "Нагорная" с 19:00 до 23:00 ждут:

1. Открытие выставки "Русские художники 50-60-х годов. Шедевры коллекций"

2. Иммерсивный перформанс по мотивам рассказов В. Шукшина и полотен российских художников 50-60-х годов.Спектакль-фантазия на темы портретов и пейзажей, представленных на выставке

3. Экскурсии и лекции

4. Мастер-классы по рисованию и лепке

5. Презентация проекта "Культурные сезоны" @cultseasons

​6. Инструментальная музыка из советских фильмов

Открытие выставки "Российские художники 50-60-х годов. Шедевры коллекций Алтайского края" состоится в 20:00. Вход в галерею в "Ночь музеев" свободный. Участие во всех мероприятиях "Ночи музеев" в галерее "Нагорная", в том числе и в мастер-классах, бесплатное.

С 19:00 до 22:30 в галерею будет организован бесплатный автобусный маршрут, автобус будет ходить каждые 40 минут:

19:00 (Нулевой километр – галерея "Нагорная")

19:40 (музей "Город" – Галерея "Нагорная")

20:20 (музей "Город" – Галерея "Нагорная")

21:00 (музей "Город" – Галерея "Нагорная")

21:40 (музей "Город" – Галерея "Нагорная")

22:20(музей "Город" – Галерея "Нагорная")

Мероприятие является частью большого образовательного проекта #культурныесезоны и реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.

#Культурныесезоны – это выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Чтобы больше узнать о проекте, не пропустить его новости и принять участие в событиях, обязательно подписывайтесь на инстаграм cultseasons.

Галерея "Нагорная"

Барнаул, ул. Аванесова, 30