Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на обвинения

Американский журналист Том Роган, ранее призвавший в своей статье нанести авиаудар по Крымскому мосту, написал новую статью с разъяснениями и ответом на обвинения в свой адрес, пишет "Коммерсант".

Свою точку зрения Роган изложил в колонке для Washington Examiner. В материале под заголовком "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" ("Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония особого режима для пожизненно осужденных — прим. ред.) он предположил, что оказался в центре внимания не только из-за статьи про Крымский мост, но и из-за других публикаций, в которых он выступал с критикой Кремля.

"Сожалею ли я о своей статье? Нет, за исключением того факта, что я мог бы яснее разъяснить, что это действие (нанесение удара по мосту — прим. ред.) могло бы быть (и должно было бы быть) реализовано без жертв", — написал Роган.

"Но я продолжаю стоять на своем: если вы строите что-то на территории другого государства без его одобрения, то оно имеет право уничтожить плоды вашего труда", — добавил он.

Он также отметил, что уважает русских людей и их историю, однако подчеркнул, что у него "нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу".

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Тома Рогана уголовное дело. По мнению следствия, в статье про Крымский мост "усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности".