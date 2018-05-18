Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в течение шести лет Россия может войти в пятерку наиболее развитых стран мира, передает ТАСС.
Матвиенко, комментируя указ президента о стратегических целях до 2024 года, назвала этот документ "амбициозным и масштабным".
По ее мнению, указ нацелен на прорыв во всех сферах, прежде всего в экономике и научно-технологическом развитии.
"Конечная цель — рост благосостояния людей, чтобы это было реализовано, надо войти в пятерку наиболее экономически развитых стран мира за предстоящие шесть лет", — подчеркнула Матвиенко.
Ранее Матвиенко потребовала от всех чиновников отложить отпуска до следующего года, чтобы утвердить к 1 октября работу по реализации указа президента. "Главное сейчас — всем без раскачки закатать рукава и начинать работу", — подчеркнула она.
7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Среди приоритетов были названы обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, ежегодное улучшение жилищных условий не менее чем пяти миллионов семей, формирование механизмов поддержки талантов. В указе также определяются целевые показатели по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, дороги, экология и цифровая экономика.
Комментарии
Может войти, а может и не войти.
Удобное слово "может"
публикуйте больше информации о вашей работе, чтобы народ знал за что зарплату получаете
Россия за 6 лет может войти в пятерку наиболее развитых стран
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С чего бы это вдруг? Какие предпосылки? Пока кроме трепотни о послании и прорыве ничего не сделано.
Уже накатила?