Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в течение шести лет Россия может войти в пятерку наиболее развитых стран мира, передает ТАСС.

Матвиенко, комментируя указ президента о стратегических целях до 2024 года, назвала этот документ "амбициозным и масштабным".

По ее мнению, указ нацелен на прорыв во всех сферах, прежде всего в экономике и научно-технологическом развитии.

"Конечная цель — рост благосостояния людей, чтобы это было реализовано, надо войти в пятерку наиболее экономически развитых стран мира за предстоящие шесть лет", — подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко потребовала от всех чиновников отложить отпуска до следующего года, чтобы утвердить к 1 октября работу по реализации указа президента. "Главное сейчас — всем без раскачки закатать рукава и начинать работу", — подчеркнула она.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Среди приоритетов были названы обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, ежегодное улучшение жилищных условий не менее чем пяти миллионов семей, формирование механизмов поддержки талантов. В указе также определяются целевые показатели по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, дороги, экология и цифровая экономика.