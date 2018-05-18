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Депутат "воспитательно" ударил подростка, посмевшего с ним пререкаться

, ИА "Амител"
Подрастающий электорат народного избранника успел записать инцидент на видео

Фото: кадр из видео

Подмосковный депутат из Пушкинского района Андрей Одинцов, пытаясь успокоить шумных, по его мнению, подростков, отвесил одному из них пощечину, сообщает "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что народный избранник Одинцов на днях проверял работу подрядчиков на школьном стадионе в селе Ельдигино. В это время на трибунах находилось несколько учащихся, освобожденных от физкультуры. Депутату показалось, что они ведут себя слишком шумно, и он сделал подросткам замечание. Те в ответ заявили, что никому не мешают.

Когда Одинцов подошел вплотную, один из подростков заявил: "А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья". После этого депутат влепил подростку пощечину. Одноклассники пострадавшего успели записать инцидент на видео.

Один из одноклассников подростка сразу побежал к учителю физкультуры.

"Подойдя к физруку, Одинцов начал козырять своим депутатским удостоверением, утверждая, что ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет", — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Депутата пригласили в кабинет директора школы, где он даже не извинился за рукоприкладство. А, наоборот, отметил, что сам воспитывался в 90-е годы и знает, как работать с молодежью. 

Родители школьника сообщили, что уже написали заявление в полицию и готовят все документы для передачи в суд. Сам же депутат не отвечает на звонки по нескольким номерам. В Совете депутатов Пушкинского района комментировать ситуацию также отказались.

Известно, что у депутата Андрея Одинцова три высших образования — два педагогических и юридическое. Также он является обладателем черного пояса по карате.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.05.2018 10:17
Грантштейн

Типичное быдло родом из 90-х.
Какой депутат, о чем вы...
Это просто урка, купивший депутатские корки, чтобы козырять перед челядью.
Прокуратура должна внести представление о снятии неприкосновенности, возбудить дело, и направить в суд.
Таких надо судить, и судить показательно.
А родителям пострадавшего ребенка надо бы невзирая ни на какие корки, лично наказать быдло.

0  0
18.05.2018 10:18
9

Что будет из этого поколения..Нагрубил старшему ,получил оплеуху заслуженную и побежал донос писать.Тьфу.Выпороть его надо.

0  0
18.05.2018 10:23
- гость -

Такие депутаты пусть идут тренерами в спортшколы. Имея педагогическое образование и распуская руки на детей, нечего им во власти делать.

0  0
18.05.2018 10:24
Грантштейн

18.05.2018 10:18
9
Нолик к нику забыли прибавить? Тоже из 90-х?

0  0
18.05.2018 10:24
- гость -

Тут спорный вопрос ибо нынче поколение способное и на *** послать просто так. Скорее всего так и было - депутат сделал замечание на что школьник его послал на 3 буквы. Теперь в суд подавать будут на него...

0  0
18.05.2018 10:34
- гость -

Надо было не бить, а взять за ногу и подержать вверхтормашками, и не ударил и показал, что может быть с неслухом. Всё же некоторые детишки обнаглели.

0  0
18.05.2018 10:35
Гость

А я нисколько не осуждаю депутата. Нынешнее поколение ни во что не ставит взрослых людей, в том числе учителей, и только козыряет Уголовным кодексом. Знает свои права, но не знает своих обязанностей и правил поведения в обществе. И яжматери всегда готовы защитить в суде своих бедненьких детей, к которым рукой едва прикоснулись.

0  0
18.05.2018 10:40
- гость -

В нашей стране граждане не имеют прав и свобод. А этот депутат-единорос уже детям пытается показать свою власть. Мерзко всё это.

0  0
18.05.2018 10:54
Грантштейн

18.05.2018 10:24
- гость -
Вы мастер предположений)
Вы слышали "на..." из уст школьника? Нет? Зачем тогда бред городите?
А может школьник в ответ продекламировал стихи Пушкина? Почему нет?


Чужого ребенка, а перед нами именно ребенок, не смей трогать никогда. Это не твой ребенок. Бей своего, если ты такой примитивный. Чужого не чтобы бить, трогать нельзя. Решай вопрос законным способом. Тем более, что он цельный депутат.
А что мы услышали от депутата в ответ на замечание физрука? Что он мол из 90-х. Это наверное какая то доблесть, за что медалью награждают. Или это равносильно званию доктора наук, наверное?
Даже если бы (ЕСЛИ БЫ) ребенок нахамил депутату, что маловероятно, ибо он ребенок, но не умалишенный, он же видит кто перед ним - человек, который явно что-то иеспектирует, обладает властью, то даже и тогда депутат не руки должен был распускать, а идти к директору школы и там выяснять.

А было скорее всего так: депутат драл подрядчиков стадиона, и в запале налетел на школоту, демонстрируя свою силу.
Он бы шел силу свою проявил в спарринге со сверстником, а не с ребенком. И корки запихал бы себе в место для этого непредназначенное.

0  0
18.05.2018 10:55
гостья

Это мерзко просто из чисто человеческих понятий: сильный ударил слабого, знал что тот сдачи не даст. И прежде чем делать вывод, что мальчишка нагрубил, надо точно знать. Вы что, были там и слышали? Даже если так, этот "взрослый дядя депутат" мог его отвести к учителю и уже там объясниться. кто прав, кто виноват.

0  0
18.05.2018 10:55
- гость -

Надеюсь у депутата хватит связей дать оплеуху и ЯЖЕМАТЕРИ... Не хочет воспитывать своего ребенка, пусть забирают в приют. Этот генетический мусор не должен жить и ходить с остальными людьми

0  0
18.05.2018 10:56
- гость -

Козлячье поколение растет!
Рамсов не чуят, за базаром не следят, зато стучат суперски!
Классное поколение !!!

0  0
18.05.2018 11:01
гость

18.05.2018 10:56
- гость -"Козлячье поколение растет!
Рамсов не чуят, за базаром не следят, зато стучат суперски!
Классное поколение !!!"
-Кто так называет нынешнее поколение, тот его таким и делает. Козлятиной пахнет от того, кто пытается не разобравшись замарать , обгадить целое поколение.

0  0
18.05.2018 11:02
- гость -

Версия о том, что ребёнок что-то плохое сказал в адрес этого депутата не более чем версия. По факту четко видно, что этот депутат руки распускает, и по закону он должен быть наказан.

0  0
18.05.2018 11:02
- гость -


18.05.2018 10:54
Грантштейн
Из детей на которых всем наплевать - вырастают такие как Вы... А это ужасно для страны. В моем детстве, ребенок уважал старшего. Не хамил. Друг друга не убивали. Дрались до первой крови. А такие ЯЖЕМАТЕРИ как вы плодите отребье, сами не можете воспитывать и другим не даете.
Это же надо как депутат ИЗБИЛ ребенка. До кровавых соплей, взял и пинал пока он еще шевелится. У ребенка скорее всего психологическая травма... как в анекдоте. депутатов развелось, кирпичу упасть некуда...

0  0
18.05.2018 11:05
Эрг Ноор

18.05.2018 10:54
Грантштейн
"Даже если бы (ЕСЛИ БЫ) ребенок нахамил депутату, что маловероятно, ибо он ребенок, но не умалишенный"
Пфф какая чушь.Ты из-за своего забора выглядываешь иногда не?
В селе Ельдигино, где действо происходило, тебя такие вот детишки возле кажодого дома слать будут.А в темное время суток еще и люлей навешают.

0  0
18.05.2018 11:05
- гость -


- гость -

Козлячье поколение растет!
Рамсов не чуят, за базаром не следят, зато стучат суперски!
Классное поколение !!!
--------
на себя посмотри. Кто это поколение воспитал? Что сделали для этого поколения, что бы оно было другим? Дети не на деревьях растут, а в семьях... Спрос в первую очередь с их родителей

0  0
18.05.2018 11:06
Грантштейн

18.05.2018 11:02
- гость -
О каком избиении речь? Он не имел права ребенка даже пальцем тронуть. Это вам понятно?
И вот такие как вы, если бы у вас были такие же корки, как у этого, тоже бы людей били. Вы - быдло.

0  0
18.05.2018 11:06
Эрг Ноор

А дети нынче с такими вот мамашами папашами гранштейными наглые до предела.Права знают ,обязанности и элементарного уважения к старшим-нет.

0  0
18.05.2018 11:07
- гость -

Это же надо как депутат ИЗБИЛ ребенка. До кровавых соплей, взял и пинал пока он еще шевелится.
---------------
А как по вашему депутат имеет право избивать детей? Сколько пощёчин давать? Пока зубы не вылетят или до первой крови?

0  0
18.05.2018 11:07
- гость -

Тварь.

0  0
18.05.2018 11:08
- гость -

А дети нынче с такими вот мамашами папашами гранштейными наглые до предела.Права знают ,обязанности и элементарного уважения к старшим-нет.
--------
Нормальные дети. лучше чем пердуны старые ))

0  0
18.05.2018 11:10
- гость -


Вот я бы посмотрел если бы отец или мать этого пацана депутату бы пощёчину отвесил. Совсем бы по другому дело пошло.

0  0
18.05.2018 11:11
- гость -


18.05.2018 11:06
Грантштейн
Будешь подыхать на дороге, а я буду стоять. И что бы тебе выжить, надо будет из твоего кармана тебе таблетку дать. А не дам, не имею права даже пальцем к тебе прикоснуться..... Подыхай на здоровье.
Так и же "ребенок" этот, может эта пощечина ему жизнь спасла, и он теперь поймет что не права его мать, а дура. Что в жизни надо не только знать что ему должно, но и он должен... А может дурака и не исправить.

0  0
18.05.2018 11:13
- гость -

Эрг Ноор, лично я на видео вижу наглого депутата-преступника который совершает преступления. То что он делает противозаконно!

0  0
18.05.2018 11:14
- гость -

эта пощечина ему жизнь спасла, и он теперь поймет что не права его мать, а дура.
-----------------

Дураков типа вас точно не исправить!

0  0
18.05.2018 11:15
- гость -


18.05.2018 11:13
- гость -
Каким законом запрещено? вашим внутренним чутьем? На 100% уверен состава преступления тут нет...

0  0
18.05.2018 11:17
- гость -

Я считаю что барину видней. Если путинский барин ударил путинёнка, то это нормально. Поступил по праву старшего и сильного.

0  0
18.05.2018 11:18
- гость -


18.05.2018 11:14
- гость -
Вас мамы плохо воспитывают, а вы потом меня исправлять планируете?

0  0
18.05.2018 11:22
- гость -

Оборзевшие малолетние твари!

0  0
18.05.2018 11:24
Эрг Ноор

18.05.2018 11:13
- гость -
Сейчас и своему лишнего сказать противозаконно не говоря уж подзатыльник отвесить.Права ущемишь.Чтобы заслужить какие то права нужно человеком стать.а не сидеть как эти сопляки на видео мат перемат всяко. Мужик вероятно и быдло ,но не просто же так он шел и докопался до них,нужны они были ему.То и ходят ленивые эгоистичные тюфяки.Да и в школах учителей ни во что не ставят.Чуть что за мамкину юбку ,жалобы писать.Тьфу..

0  0
18.05.2018 11:28
- гость -

Мало он ему всёк!

0  0
18.05.2018 11:44
Грантштейн

Покуда будут живы такие люди с холопской психологией "барин всёк, барин прав", не жить людям в нашей стране хорошо.
Он не барин, и пускай не машет своими корками.
Он имеет ровно такие же права, как и все остальные.
А моральных обязательств у него, как у слуги народа, даже больше, чем у обычного человека.

Да и с моральной позиции, он не имел права бить ребенка. Он старше, сильнее, он каратист, а перед ним ребенок.
Про законную сторону вопроса изложить?
Перед нами чистая ч.1 ст.116 УК РФ, и тому есть свидетели и видеосъемка.

0  0
18.05.2018 11:45
- гость -

послушайте, люди - это существо разумное. а существо это может думать , говорить , оценивать свои поступки и задумываться о последствиях. нельзя просто подойти и из-за отсутствия аргументации треснуть кому-то, лишь потому что слова кончились!!!) а депутат - это пример , человек который отличается от нас - человек с высочайшим интеллектом. он пример. так какой пример показал этот человек подрастающему поколению? вседозволенность? наглость на наглость? какой?

0  0
18.05.2018 11:52
9

Вот именно и разумное существо усвоит,что за хамство можно получить оплеуху.А на силу найдется другая сила.Если этого ребенка не воспитали так,чтобы он этого понимал,то вот только такой ему жизненный пример.

0  0
18.05.2018 11:54
- гость -

18.05.2018 11:52
9

так собак дрессируют...с подростками нужно по-другому

0  0
18.05.2018 12:05
9

18.05.2018 11:54
- гость -
Как раз собак так не дрессируют.Вот именно ,что это не дрессировка,а рассчитано на мыслящего и развивающегося.А про собак учи матчасть.

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