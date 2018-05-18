Подмосковный депутат из Пушкинского района Андрей Одинцов, пытаясь успокоить шумных, по его мнению, подростков, отвесил одному из них пощечину, сообщает "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что народный избранник Одинцов на днях проверял работу подрядчиков на школьном стадионе в селе Ельдигино. В это время на трибунах находилось несколько учащихся, освобожденных от физкультуры. Депутату показалось, что они ведут себя слишком шумно, и он сделал подросткам замечание. Те в ответ заявили, что никому не мешают.

Когда Одинцов подошел вплотную, один из подростков заявил: "А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья". После этого депутат влепил подростку пощечину. Одноклассники пострадавшего успели записать инцидент на видео.

Один из одноклассников подростка сразу побежал к учителю физкультуры.

"Подойдя к физруку, Одинцов начал козырять своим депутатским удостоверением, утверждая, что ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет", — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Депутата пригласили в кабинет директора школы, где он даже не извинился за рукоприкладство. А, наоборот, отметил, что сам воспитывался в 90-е годы и знает, как работать с молодежью.

Родители школьника сообщили, что уже написали заявление в полицию и готовят все документы для передачи в суд. Сам же депутат не отвечает на звонки по нескольким номерам. В Совете депутатов Пушкинского района комментировать ситуацию также отказались.

Известно, что у депутата Андрея Одинцова три высших образования — два педагогических и юридическое. Также он является обладателем черного пояса по карате.