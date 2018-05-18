Фото: vk.com/incident_22
Жители Бийска в социальных сетях обсуждают свалку, которая образовалась рядом с Парком строителей.
Заметка с фотографиями с места событий опубликована в сообществе "Инцидент Бийск".
"Вот скажите, где наша власть? Прямо возле Парка строителей такая свалка, уму непостижимо. Всё для людей и детей в том числе!" - таким комментарием сопровождаются снимки.
Напомним, ранее жители наукограда высказывали возмущение из-за руин в центре города, которые остались после сноса одного из зданий.
Комментарии
А Барнаульцы на две свалки на Ленинградской аллеи в Индустриальном районе жалуются.