Amic.ru выпустил проект о клубной жизни Барнаула последних нескольких десятков лет и в рамках него начал публиковать воспоминания известных барнаульцев, которые были так или иначе причастны к развитию культурной жизни и проведению мероприятий. Наше новое интервью о вечеринках 2000-х мы провели с МС, музыкантом и организатором мероприятий Максимом Бочарниковым, который вспомнил много интересного и личного о том периоде времени.

- Если говорить о концертах, вечеринках и прочем, то какой период времени запомнился больше всего, вызывает ностальгию и почему?

- Для меня всё это делится на три этапа. Концерты – это 2002-2006, когда я сам играл сначала панк-рок, потом alternative рок. Постепенно доросли до организации мероприятий. Моих рук дело — первые концерты таких групп, как Jane Air и Tracktor Bowling в Барнауле. А сейчас уж никто их и не вспомнит. Вот 2004-й совсем ностальгический в этом плане. Было ощущение, что мы — это я про группу “Pro-Test” и всё движение вокруг — настоящие рок-звезды. Концерты, гримёрки, фестивали со всеми вытекающими последствиями. Я успел выпить с Горшком, разговаривал с Летовым, чёрт побери, спасибо нулевым за это. Клубы... Были клубы конца девяностых, назовём это зарождением. Я попал в эту волну. Это фееричное начало, например, клуб "Мельница". Но мне тогда было 15, поэтому оставлю этот момент для динозавров, для тех, кто в 1999-м уже стоял "за вертушками". Для меня клубная жизнь началась летом 2006 года, тогда я попал в водоворот вечеринок. Это был легендарный PILOT первой волны, с вечеринками Артака, Корецкого, легендарные Beats on Fire, ну и, конечно, ZEBRA, которая на добрые 10 лет стала моим вторым домом.

- Чем тогда вы занимались: организация, выступления, участие в тех или иных проектах?

- В 2006-м появилась первая промо-группа, которая посвятила свою деятельность организации вечеринок с "ломаным" битом: breaks, drum’n’bass. Mental Stop. Волей случая я оказался на одном из их собраний. В таких случаях говорят: "Тогда я понял, что моя жизнь не будет прежней". Так как я был вокалистом рэпкор банды, иного выхода, как взять микрофон, я не видел. И понеслась! До сих пор связан с микрофоном. Со временем образовался костяк промо, появился "свой" клуб, вечеринки разрослись, площадки стали больше, мероприятия — масштабнее. В период 2007-2010 годов я жил в Новосибирске, вот тогда мы — на тот момент уже большая компания с именем — превратили весь сибирский андеграунд в большую и дружную семью. Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Томск, позже Казахстан — все играли на лучших площадках, ездили друг к другу в гости целыми автобусами. Это было эпично, я думаю, все, кто был и есть причастен к андеграунду того времени, помнят вечеринки и фестивали от "Паутины" и компании. Для меня это были лучшие времена. Молодость.

- Какие можете назвать ключевые для молодежи точки?

- "Мельница", "Зебра", "Пилот, "Рок-н-Ролл кафе", безусловно.

- А что за публика там собиралась?

- В "Роке" собирались все. Культовое место. Художники, музыканты, диджеи, маргиналы и интеллигенты. Каждый день и круглый год. Весь персонал знал посетителей по именам, а посетители — персонал, за кем-то до сих пор слежу в соцсетях. Со многими друзьями я познакомился там. Позже что-то похожее было в ТАССе, вот, кстати, еще одно весьма культовое место.

- Что было актуальным: какие музыкальные направления, какие идеи?

- Ох, все знают мем "верните мой 2007-й" — вот этот год стал расцветом "новой музыки". Рэпкор, альтернативный рок, драм-н-бэйс, хардкор. Первый десяток нулевых был ярким. Сейчас расцвет рэпа, разные направления, новые стили, но всё вокруг хип-хопа. В то время это был расцвет всего, если максимально просто выражаться. Новые стили музыки, одежды, жизни. Люди несли идею. Не просто красивую обертку, как сейчас, в то время каждый верил в то, что делал, жил этим. Я лично вкладывал частичку себя во все свои проекты. И то же самое я видел в друзьях и коллегах. Милые эмо тех времён сейчас участники "звёздных" групп в Москве и Питере. Талантливые художники, малевавшие граффити с 2002 года, сейчас законодатели стиля, нового искусства. И это всё Барнаул. Все мы верили тогда в свободу, самовыражение. Молодёжь была открыта ко всему. Времена вседозволенности. Наше старшее поколение было занято воплощением русской мечты, им было не до нас. Вот молодые люди и творили, что хотели, иногда ерунду, а иногда шедевры.

- Чем Барнаул отличался от других городов?

- Это вечная загадка. Но в наших кругах про Барнаул ходила шутка: "Барнаул — пансионат для диджеев". Люди приезжали и гостили неделями. Это если про общую атмосферу. Для меня лично Барнаул — кузница кадров. Столько талантливых людей на квадратный метр я не встречал нигде, поверьте, мне есть с чем сравнивать.

- Почему те или иные места, на ваш взгляд, перестали функционировать?

- В основном из-за погони за длинным рублём. Но какие-то места закрылись с исчезновением культа рэйва.

- Чем отличаются современные заведения и их посетители? Возможно, у вас получится дать небольшой прогноз о том, какие места станут популярными со временем?

- На эти два вопроса мне тяжело ответить, так как последние пять лет я живу в другой стране. Хотелось бы, чтобы популярными стали узкоспециализированные места, какими были "Рок-н-Ролл", ТАСС, кафе "Бум" или "Стаут-маклауд". В Барнауле всегда были интересные места, которые приманивали жителей окрестных городов — "Гранмулино", "Кефир", "Коммуналка". Я уверен, и сейчас есть что-то подобное. Возможно, я ошибаюсь, но мне бы хотелось верить.