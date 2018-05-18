Министерство промышленности и торговли России разрабатывает проекты по введению в Москве кварталов, состоящих из многоэтажных деревянных домов, пишет "Парламентская газета".

Об этом заявил директор Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин в ходе "круглого стола" в Госдуме на тему "Повышение эффективности использования лесного фонда России".

"Страны Западной Европы и Северной Америки уже применяют современные строительные материалы из древесины для строительства не только одноэтажного, но и многоэтажного жилья, и мы верим, что у России есть все возможности для перехода к деревянному многоэтажному строительству", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что такие деревянные строения меньше подвержены горению, чем здания из железобетона, и воздействиям биологический среды.

По его словам, в 2017 году в стране площадь ввода в эксплуатацию деревянных домов составила 10% от общей суммы всего жилья.

Потапкин также подчеркнул, что в России представлено огромное количество производителей экологически чистых строительных материалов с использованием древесины, а также архитекторов, которые хотят и готовы работать с этим материалом.