Министерство промышленности и торговли России разрабатывает проекты по введению в Москве кварталов, состоящих из многоэтажных деревянных домов, пишет "Парламентская газета".
Об этом заявил директор Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин в ходе "круглого стола" в Госдуме на тему "Повышение эффективности использования лесного фонда России".
"Страны Западной Европы и Северной Америки уже применяют современные строительные материалы из древесины для строительства не только одноэтажного, но и многоэтажного жилья, и мы верим, что у России есть все возможности для перехода к деревянному многоэтажному строительству", — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что такие деревянные строения меньше подвержены горению, чем здания из железобетона, и воздействиям биологический среды.
По его словам, в 2017 году в стране площадь ввода в эксплуатацию деревянных домов составила 10% от общей суммы всего жилья.
Потапкин также подчеркнул, что в России представлено огромное количество производителей экологически чистых строительных материалов с использованием древесины, а также архитекторов, которые хотят и готовы работать с этим материалом.
Комментарии
Деревянные вообще не горят.
Бред!
Всегда знал что бетон и гниет быстрее и горит как порох, только мне не верили, а я был прав)))))
так-то, подвал + этаж + мансарда = многоэтажный дом)))))) У дерева одни плюсы: легко сносить (спичку поднес и все), соседи друг друга слышат - дружно живут, опять же, захотел фотку на стену повесить, гвоздь забил - и готово)
еще насекомые всякие в таких домах живут..........