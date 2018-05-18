Самозанятых граждан намерены обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, пишут "Известия" со ссылкой на уже разработанный документ.
Отмечается, что инициатива следует из плана работы правительства по легализации работающих на себя россиян, который сформировал Минюст. В Минэкономразвития считают, что платежи с самозанятых можно взимать в автоматическом режиме с каждой трансакции.
Минюст подготовил законопроект о самозанятых, установив в документе критерии отнесения граждан к этой категории. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина.
Ведомство предложило поправки в закон "О занятости населения в РФ". В них сказано, что самозанятые граждане — физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.
При этом подобная работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве ИП.
Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.
В пояснительной записке подчеркивается, что в целях определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в другие законодательные акты. В том числе в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Плюс к этому определят размер подобных выплат.
Никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет, следует из документа. Подготовкой поправок займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.
Комментарии
не думают совсем, хотят что бы им статистику по безработице подпортили?
самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность- и при чем тут кто?
В Минэкономразвития считают, что платежи с самозанятых можно взимать в автоматическом режиме с каждой трансакции.
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Вернёмся к бумажным деньгам и получится очередной не работающий закон.
Сытый голодного не уразумеет! Как сказал Улюкаев после суда: - "простите меня простые люди, мы во власти как пауки в банке, до людей нам дела не было"!
а как они собираются отличать транзакции по получению денег самозанятыми от всех других вариантов?
Я считаю что надо машинку подарить , не вручную же закатывать. Пенсия вообще не повод платить, медицина бесплатно
путин говорит о борьбе с бедностью и необходимости роста доходов граждан, а делает сам так чтобы граждане жили беднее.
И чем тогда самозанятый от ЕНВДешника будет отличаться если появится обязательные платежи в пенсионку и за медицину ? Только отсутствием онлайн касс ? Я предполагаю что следующим шагом будет введен закон на тунеядцев, это те кто не утроен официально на работе ,не ИП, не самозанятый, не пенсионер, не стоишь на бирже труда и уже 18 лет . Все , все население обложили налогом, дальше новое придумывать будут.
а как они собираются отличать транзакции по получению денег самозанятыми от всех других вариантов?
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А зачем им что-то отличать? Есть приход денег на карту и эта не зарплата - всё с карты снимается N-процентов от поступившей суммы.
Очередные поборы.
Понятно, что они ссылаются на опыт развитых государств, там любой доход облагают.
Но сейчас совсем не та ситуация, чтобы закручивать гайки.
Мало того, что кризис, так еще и санкции.
Почему олигархам помогают перенести убытки, а населению нет?
Шломо начал что то подозревать))
Ну как я и говорила - тремя процентами оне не ограничатся. Плюс ПФР, плюс ФФОМС, плюс еще что-нибудь придумают.
А зачем им что-то отличать? Есть приход денег на карту и эта не зарплата - всё с карты снимается N-процентов от поступившей суммы.
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Родитьский комитет собирает деньги на выпускной. Мама, на чью карту поступают деньги, становится автоматически "самрзанятой". Родители перечисляют своему совершенно летнему студенту деньги. Опять же доход. Вариантов может быть масса.
18.05.2018 12:01
- гость -
плюс еще что-нибудь придумают.
Бинго!!! А как ты ещё хотела прокормить 2 миллиона крыманов и восполнить затраты на мост?)