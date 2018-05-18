Самозанятых граждан намерены обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, пишут "Известия" со ссылкой на уже разработанный документ.

Отмечается, что инициатива следует из плана работы правительства по легализации работающих на себя россиян, который сформировал Минюст. В Минэкономразвития считают, что платежи с самозанятых можно взимать в автоматическом режиме с каждой трансакции.

Минюст подготовил законопроект о самозанятых, установив в документе критерии отнесения граждан к этой категории. Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Ведомство предложило поправки в закон "О занятости населения в РФ". В них сказано, что самозанятые граждане — физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода.

При этом подобная работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве ИП.

Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.

В пояснительной записке подчеркивается, что в целях определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в другие законодательные акты. В том числе в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Плюс к этому определят размер подобных выплат.

Никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет, следует из документа. Подготовкой поправок займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.