Главным событием субботы станет "Ночь музеев" (0+). Торжественное открытие акции в краевой столице пройдет в 19:00 на Нулевом километре. Здесь можно будет посмотреть на выставку ретроавтомобилей, послушать музыку и даже потанцевать. начиная с этого время свои двери откроет несколько десятков площадок, для гостей пройдут мастер-классы, выставки, лекции, кинопоказы, концерты и многое другое.

Кроме этого, днем, с 11:00 до 13:00 парк "Лесная сказка" отметит день рождения пионерских организаций. В программе парад знамен, "кругосветка" по парку, для гостей будут работать несколько интерактивных площадок.

В 18:00 в городе начнется фестиваль "Весеннее рАГУ-2018" (0+). Мероприятие приурочено к празднованию 45-летия Алтайского государственного университета. В университетском дворике выступят музыкальные группы города, вход свободный.

А вечером можно сходить на концерт группа "SkAйФ" (18+), ребята исполняют каверы на группировку "Ленинград" и песни собственного сочинения. Мероприятие начнется в 21:00, а пройдет в Hairy Lemon Pub.

В воскресенье барнаульцам предлагают посмотреть на лимузины и сфотографироваться с ними (0+). Фестиваль, посвященный этим машинам пройдет в Парке спорта Смертина.

На обозрение будет выставлено 12 лимузинов: Hammer, Ifinity, Escalate, Mersedes Benz, Lincoln и Chrysler и другие автомобили люкс-класса. Гостям праздника предложат побывать в салоне и сделать несколько снимком на память. Кроме того, в программе конкурсы и лотереи, победители которых смогут прокатиться на лимузинах по вечернему Барнаулу.

Выставка откроется в 12:00, в 16:00 автомобили отправятся в тур по краевой столице.

АКИПКРО в 17:00 в своем конференц-зала проведет мероприятие "Кинополиглот". Здесь покажут фильм – "Большие глаза" (14+) на английском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

В 19:00 в "Доме Актера на Алтае" (Льва Толстого, 30) можно будет посмотреть экспериментальный спектакль "Ливия, 13" (13+), режиссером которого стала Дарья Уханкова. Этот спектакль о людях 13–16 лет, о подростках, взаимоотношениях и безусловной любви. Не спектакль, а часть жизни — скриншот в реальном времени. Темы, на которые говорят в спектакле, вероятно, не каждый бы хотел обсуждать с собственными родителями, учителями и друзьями. Ливия, 13

Детей 20 мая можно будет сводить в парк "Солнечный ветер" на фестиваль "Скоморошина" (3+)- это игровая интерактивная программа для детей от трех до восьми лет. Начало в 12:00.