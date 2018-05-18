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Бывшего директора ООО "Управляющая компания Центральная" Вячеслава Логинова осудили в Горном Алтае за налоговые преступления.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, ему инкриминировали неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере и сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

В данный момент установлено, что в период с сентября 2014 года по конец мая 2016 года обвиняемый, являясь руководителем предприятия, регулярно начислял и выплачивал подчиненным работникам заработную плату, с которой исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц.

"При этом в нарушение федерального налогового законодательства в личных интересах не исполнял обязанности налогового агента, исчисленные суммы налога перечислял в бюджетную систему Российской Федерации не в полном объеме, чем причинил ущерб в крупном размере на общую сумму 5 042 338 рублей", — уточняют в СКР.

Помимо этого, в этот же период, зная об имевшейся задолженности по налогам в сумме более 9 миллионов рублей и имея возможность погасить ее, обвиняемый, по данным СК, осуществлял расчеты с контрагентами путем перечисления денежных средств предприятия через третьи лица в размере, превышающем сумму недоимки.

"Тем самым Логинов сокрыл денежные средства в крупном размере в сумме 106 079 299,07 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам", — утверждают в правоохранительном ведомстве.

В итоге суд приговорил Вячеслава Логинова к штрафу в доход государства в размере 600 тысяч рублей.