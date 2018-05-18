Пятница, 18 Май, 12:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,82
€ 73,02
487917
9°
Обь
457см +41

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

АлтГТУ будет в тандеме с крупнейшей российской станкостроительной компанией

, ИА "Амител"
Вуз и крупнейшая компания по производству станкостроительного оборудования "СТАН" заключили соглашение о сотрудничестве

Документ о сотрудничестве подписали ректор АлтГТУ Андрей Марков и генеральный директор компании "СТАН" Вадим Сорокин во время Всероссийской выставки "Металлообработка-2018" в Москве.

Стороны договорились сотрудничать в реализации совместных образовательных программ, повышении квалификации сотрудников "СТАНа", внедрении новых технологий, разработанных Алтайским техническим университетом, а также в совместном сопровождении научных разработок и проектов.

Планируется, что на базе факультета специальных технологий АлтГТУ будут открыты новые профильные программы дополнительного образования, а при необходимости компания возьмет на себя обязательства обеспечить целевой подготовкой студентов для работы в ее структурных подразделениях.

"Сотрудничество нашего университета с ведущей российской станкостроительной компанией – это прекрасная возможность обеспечить экономику востребованными на производстве специалистами. В частности, мы сможем целенаправленно готовить студентов для трудоустройства на производственных площадках "СТАНа", – отметил ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

По словам президента компании Сергея Недорослева, заключенное соглашение позволит АлтГТУ войти в научно-производственный кластер, инициированный компанией "СТАН".

ООО "СТАН" – крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, создана в 2012 году. В состав компании входят производственные площадки в Башкортостане (ООО "НПО "Станкостроение", Стерлитамак), Московской области (АО "Станкотех", Коломна), Рязани (ООО "Рязанский Станкозавод"), Иваново (ООО "Ивановский станкостроительный завод"), Москве (ООО "Шлифовальные Станки"), Тверской области (ООО "Савёловский станкостроительный завод", Кимры), Ростовской области (ООО "Донпрессмаш", Азов). Заказчиками компании выступают ведущие отраслевые объединения России: холдинги Госкорпорации "Ростех", предприятия ПАО "ОАК", Роскосмоса, Росатома, РЖД, а также компании нефтегазового комплекса.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:05
Должность специалиста по борьбе с коррупцией появится в России 0
11:52
Рубцовчанин пытался украсть в центре города школьную ограду 0
11:40
Сезон стрижки газонов стартовал в Барнауле 3
11:34
Возраст молодой семьи для жилищной субсидии предложили не ограничивать 1
11:22
Грузовик с краденым металлом и четырьмя мужчинами задержали в Бийске 0
11:11
Погода виновата: хозяйствам края помогут вовремя завершить уборку урожая 0
11:04
Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину 14
10:50
Названы перспективы строительства деревянных многоэтажек в России 5
10:45
Шедевры живописи покажут барнаульцам в "Ночь музеев" 0
10:35
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР 8
10:23
Экс-главу управляющей компании на Алтае осудили за сокрытие 106 млн рублей 2
10:20
АлтГТУ будет в тандеме с крупнейшей российской станкостроительной компанией 0
10:12
Депутат "воспитательно" ударил подростка, посмевшего с ним пререкаться 37
10:01
Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году 4
09:49
Где и когда барнаульцы смогут бесплатно провериться на меланому кожи 2
09:36
Матвиенко: Россия за 6 лет может войти в пятерку наиболее развитых стран 39
09:24
Всё для людей: бийчане жалуются на свалку рядом с Парком строителей 5
09:13
Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на обвинения 9
09:01
Кодекс историка может появиться в России: история должна быть правильной 12
08:51
Очевидцы: водитель такси мог спать в момент ДТП на "встречке" в Барнауле 3
08:41
Мину обнаружили в окрестностях Барнаула 6
08:30
Что ждет посетителей ТРЦ "Пионер" в ближайшие выходные 0
08:26
Дело о контрабанде диких животных под видом цирка расследовано на Алтае 0
08:17
ИСК "Союз" в детском конкурсе разыграет гироскутер, велосипед и самокат 0
08:06
Гаджеты придут на помощь барнаульцам в "Ночь музеев" 0
07:50
Классика с неожиданной стороны: в МТА покажут спектакль "Алексей Каренин" 0
07:25
Инфографика: готовим цыплёнка-бройлера вкусно 1
07:24
"Барнаул всегда был оплотом рок-культуры, а не попсы", – Вадим Климов 9
07:15
80 млн заемных средств выделили для предпринимателей Алтайского края 0
07:12
Курс доллара ударил по рынку автокредита на импортные авто в Алтайском крае 4
07:03
Квартиру с перепланировкой продают в элитной высотке в Барнауле за 9,8 млн 3
06:48
Легкие шашлыки: готовим индейку в маринаде из кефира 0
06:32
Прокуратура обнаружила нарушения в крупных спортивных центрах Барнаула 1
06:17
И придет буря: штормовая погода обрушится на Алтайский край 18 мая 1
06:01
Хакнуть медицину: в Барнауле расследуют "атаку" на Диагностический центр 1
05:58
Минфин опроверг информацию о своем варианте повышения пенсионного возраста 3
04:54
Новый кабмин может заняться консолидацией ресурсов и сохранением ситуации 2
03:41
Путину доложили о почти полной готовности мотоцикла проекта "Кортеж" 4
02:45
Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу 0
01:14
"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности с 31 мая 1
00:12
Ученые измерили давление внутри элементарной частицы 1
23:48
Сборная России проиграла хоккеистам Канады на чемпионате мира в Дании 17
23:36
Чиновникам предложили перенести отпуск ради выполнения "майского указа" 2
23:11
Россиянин пытался сбежать от полиции по веревке из простыней и разбился 2
22:56
"Самого сильного человека России" едва не задавили на челябинском рынке 1
22:39
Матвиенко: "Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет" 7
22:15
Доход супруги Кадырова за год снизился в 35 раз 3
21:40
Самойлова: слова на "Евровидении" не забывала, просто отдышалась от эмоций 1
21:18
Крымский мост появился на картах Google 0
21:01
СК возбудил дело на журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.