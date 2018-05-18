Предельный возраст членов молодых семей, рассчитывающих на получение субсидии для улучшения жилищных условий, предлагается не ограничивать 35 годами, пишет "Парламентская газета".

С такой инициативой выступили участники круглого стола, организованного в Совете Федерации палатой молодых законодателей.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко назвал достойным внимания озвученное молодыми законодателями предложение. Сенатор заверил, что предложение по возрастному пределу будет внимательно рассмотрено на ближайшем заседании комитета.

Ранее авторы инициативы заявили, что размер самой субсидии необходимо сделать одинаковым по всей стране.

По мнению председателя молодежного парламентского крыла Николая Бурматова, помощь государства молодым семьям не должна зависеть от стоимости жилья и других факторов.

"Сейчас эта субсидия составляет 40% от стоимости квартиры. Для Москвы — один размер субсидии, для Волгограда — другой. Мы считаем, что эта сумма должна быть единой и фиксированной по всей стране, чтобы человек мог ее получить и самостоятельно решать, в каком регионе приобретать жилье", — пояснил Бурматов.