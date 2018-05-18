Фото: sddonbassa.ru

Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

О смерти одного из лидеров ополчения сообщили в социальных сетях представители движения "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого являлся Олег Мамиев.

"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — проинформировали на официальной странице движения во "ВКонтакте".

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Олег Мамиев приехал в Донбасс после государственного переворота в Киеве. Участвовал в боевых действиях в составе подразделения "Восток", затем перешел в интербригаду "Пятнашка", а позже возглавил это подразделение.