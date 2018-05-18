Пятница, 18 Май, 12:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,82
€ 73,02
487917
9°
Обь
457см +41

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР

, ИА "Амител"
В организации "Союз добровольцев Донбасса" сообщили, что он "погиб как герой, на своем боевом посту"

Фото: sddonbassa.ru

Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

О смерти одного из лидеров ополчения сообщили в социальных сетях представители движения "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого являлся Олег Мамиев.

"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — проинформировали на официальной странице движения во "ВКонтакте".

Читайте также: Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых?

Олег Мамиев приехал в Донбасс после государственного переворота в Киеве. Участвовал в боевых действиях в составе подразделения "Восток", затем перешел в интербригаду "Пятнашка", а позже возглавил это подразделение.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.05.2018 10:42
- гость -

Для этих людей должен отдельный котёл в аду быть.

0  0
18.05.2018 10:46
Ale XXX

Позитивчик с утра.

0  0
18.05.2018 10:50
Filin

Страны Вечной Охоты. Вона уже жертвы эгэ ускакались от радости.

0  0
18.05.2018 10:58
Грантштейн

Если был добровольцем, то это дело его личной совести.
Я не готов их осуждать как человек.
Должен лишь отметить, что их статус в России, если учитывать УК РФ, очень неоднозначный.


0  0
18.05.2018 10:59
- гость -

Порно Алё: а чему ты, жывотное, радуешься?
вали к своим хохло-порохоботам.

0  0
18.05.2018 11:15
- гость -

Если был добровольцем, то это дело его личной совести.
Я не готов их осуждать как человек.
Должен лишь отметить, что их статус в России, если учитывать УК РФ, очень неоднозначный.
________________
совсем однозначный, такие люди должны сидеть по по ст.359 УК РФ. Но законы в России это...

0  0
18.05.2018 11:41
Дядька

Одна дрянь отметилась, кроме Филина. Вечная память герою!

0  0
18.05.2018 11:46
Ale XXX

Это точно. Кроме Филина еще одна дрянь отметилась.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:05
Должность специалиста по борьбе с коррупцией появится в России 0
11:52
Рубцовчанин пытался украсть в центре города школьную ограду 0
11:40
Сезон стрижки газонов стартовал в Барнауле 3
11:34
Возраст молодой семьи для жилищной субсидии предложили не ограничивать 1
11:22
Грузовик с краденым металлом и четырьмя мужчинами задержали в Бийске 0
11:11
Погода виновата: хозяйствам края помогут вовремя завершить уборку урожая 0
11:04
Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину 14
10:50
Названы перспективы строительства деревянных многоэтажек в России 5
10:45
Шедевры живописи покажут барнаульцам в "Ночь музеев" 0
10:35
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР 8
10:23
Экс-главу управляющей компании на Алтае осудили за сокрытие 106 млн рублей 2
10:20
АлтГТУ будет в тандеме с крупнейшей российской станкостроительной компанией 0
10:12
Депутат "воспитательно" ударил подростка, посмевшего с ним пререкаться 37
10:01
Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году 4
09:49
Где и когда барнаульцы смогут бесплатно провериться на меланому кожи 2
09:36
Матвиенко: Россия за 6 лет может войти в пятерку наиболее развитых стран 39
09:24
Всё для людей: бийчане жалуются на свалку рядом с Парком строителей 5
09:13
Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на обвинения 9
09:01
Кодекс историка может появиться в России: история должна быть правильной 12
08:51
Очевидцы: водитель такси мог спать в момент ДТП на "встречке" в Барнауле 3
08:41
Мину обнаружили в окрестностях Барнаула 6
08:30
Что ждет посетителей ТРЦ "Пионер" в ближайшие выходные 0
08:26
Дело о контрабанде диких животных под видом цирка расследовано на Алтае 0
08:17
ИСК "Союз" в детском конкурсе разыграет гироскутер, велосипед и самокат 0
08:06
Гаджеты придут на помощь барнаульцам в "Ночь музеев" 0
07:50
Классика с неожиданной стороны: в МТА покажут спектакль "Алексей Каренин" 0
07:25
Инфографика: готовим цыплёнка-бройлера вкусно 1
07:24
"Барнаул всегда был оплотом рок-культуры, а не попсы", – Вадим Климов 9
07:15
80 млн заемных средств выделили для предпринимателей Алтайского края 0
07:12
Курс доллара ударил по рынку автокредита на импортные авто в Алтайском крае 4
07:03
Квартиру с перепланировкой продают в элитной высотке в Барнауле за 9,8 млн 3
06:48
Легкие шашлыки: готовим индейку в маринаде из кефира 0
06:32
Прокуратура обнаружила нарушения в крупных спортивных центрах Барнаула 1
06:17
И придет буря: штормовая погода обрушится на Алтайский край 18 мая 1
06:01
Хакнуть медицину: в Барнауле расследуют "атаку" на Диагностический центр 1
05:58
Минфин опроверг информацию о своем варианте повышения пенсионного возраста 3
04:54
Новый кабмин может заняться консолидацией ресурсов и сохранением ситуации 2
03:41
Путину доложили о почти полной готовности мотоцикла проекта "Кортеж" 4
02:45
Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу 0
01:14
"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности с 31 мая 1
00:12
Ученые измерили давление внутри элементарной частицы 1
23:48
Сборная России проиграла хоккеистам Канады на чемпионате мира в Дании 17
23:36
Чиновникам предложили перенести отпуск ради выполнения "майского указа" 2
23:11
Россиянин пытался сбежать от полиции по веревке из простыней и разбился 2
22:56
"Самого сильного человека России" едва не задавили на челябинском рынке 1
22:39
Матвиенко: "Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет" 7
22:15
Доход супруги Кадырова за год снизился в 35 раз 3
21:40
Самойлова: слова на "Евровидении" не забывала, просто отдышалась от эмоций 1
21:18
Крымский мост появился на картах Google 0
21:01
СК возбудил дело на журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.