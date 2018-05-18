Фото: sddonbassa.ru
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает РИА Новости.
О смерти одного из лидеров ополчения сообщили в социальных сетях представители движения "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого являлся Олег Мамиев.
"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — проинформировали на официальной странице движения во "ВКонтакте".
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Олег Мамиев приехал в Донбасс после государственного переворота в Киеве. Участвовал в боевых действиях в составе подразделения "Восток", затем перешел в интербригаду "Пятнашка", а позже возглавил это подразделение.
Комментарии
Для этих людей должен отдельный котёл в аду быть.
Позитивчик с утра.
Страны Вечной Охоты. Вона уже жертвы эгэ ускакались от радости.
Если был добровольцем, то это дело его личной совести.
Я не готов их осуждать как человек.
Должен лишь отметить, что их статус в России, если учитывать УК РФ, очень неоднозначный.
Порно Алё: а чему ты, жывотное, радуешься?
вали к своим хохло-порохоботам.
Если был добровольцем, то это дело его личной совести.
Я не готов их осуждать как человек.
Должен лишь отметить, что их статус в России, если учитывать УК РФ, очень неоднозначный.
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совсем однозначный, такие люди должны сидеть по по ст.359 УК РФ. Но законы в России это...
Одна дрянь отметилась, кроме Филина. Вечная память герою!
Это точно. Кроме Филина еще одна дрянь отметилась.