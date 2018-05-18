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Погода виновата: хозяйствам края помогут вовремя завершить уборку урожая

, ИА "Амител"
"Природу не заставишь жить по нашим правилам": Александр Карлин обещал аграриям помочь с уборкой урожая

Фото: Антон Федотов

Хозяйства Алтайского края получат дополнительную поддержку для проведения уборочной кампании в сжатые сроки. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с представителями фермерских хозяйств Мамонтовского и Родинского районов.

В 2018 году темпы посевной кампании сдерживают природные условия.

"Задача номер один — завершить посевную. Очевидно, что уборочная кампания в этом году будет сдвинута на более поздние сроки. Природу не заставишь жить по нашим правилам: если условия вегетации требуют 95 дней — значит, именно столько будет развиваться растение. Нужно понимать, что уборочная страда будет очень сложной. Поэтому мы будем помогать хозяйствам в приобретении той техники, без которой невозможно провести уборку урожая в сжатые сроки", — заявил глава региона.

Поручение изучить возможности такой поддержки передано в Министерство сельского хозяйства Алтайского края. Речь идет о помощи в приобретении зерноуборочной и сушильной техники, в том числе через лизинговые схемы, сообщает сайт правительства региона.

Особое внимание рекомендовано обратить на недорогую и качественную сушильную технику алтайского производства.

В 2018 году хозяйства Мамонтовского района уже закупали технику. В том числе были приобретены три комбайна на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Средняя рентабельность сельского хозяйства в Мамонтовском и Родинском районах, несмотря на сложную ситуацию с ценами на зерно, по итогам 2017 года составила около 20 — 25%.

"В этом году правительство страны предпринимает важные шаги для стабилизации цен на рынке зерна. Однако, по словам Александра Карлина, важным фактором стабильной экономики в сельском хозяйстве является развитие наряду с растениеводством животноводства", — сообщается на официальном сайте региона.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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