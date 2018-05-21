Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле, приглашает всех поклонников современных автомобилей стать свидетелями громкой премьеры. 24 мая в Автоцентре состоится презентация нового автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross.

Компактный кроссовер сочетает в себе выразительные черты "купе" и лучшие внедорожные технологии Mitsubishi Motors. Яркий и динамичный, он представляет миру новую дизайнерскую концепцию и олицетворяет новое поколение автомобилей.

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi предыдущего поколения любого года выпуска. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

В день презентации гостей ждут увлекательный тест-драйв, изысканный фуршет, розыгрыш призов и подарочных сертификатов, а также много других сюрпризов и заряд хорошего настроения от Автоцентра АНТ.

Будьте первыми, кто услышит звук двигателя нового Mitsubishi Eclipse Cross, увидит новый дизайн и прочувствует динамику авто!

Чтобы принять участие в презентации, необходимо пройти регистрацию на сайте или зарегистрироваться по указанному телефону.

Дата презентации: 24 мая 2018 г.

Начало: в 19.00

Место: г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д

Подробности по телефону: 8 (3852)29-00-29