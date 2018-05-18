Президент США Дональд Трамп в ролике Белого дома заявил, что, прослушав звуковую иллюзию, которую в последние дни обсуждают в интернете, он не услышал слов "Лорел" и "Йенни", сообщает RT.

Речь идет об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: Laurel и Yanny.

В ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте Белого дома, разные сотрудники ведомства выражают свое мнение о том, какое слово произносит голос. В частности, слово Laurel услышали дочь Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй. А вот пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс услышала Yanny.

"Я слышу covfefe", — пошутил Трамп.

Стоит отметить, что в прошлом году Трамп опубликовал на своей странице в Twitter неизвестное слово "covfefe". Также он предложил подписчикам разгадать значение слова.