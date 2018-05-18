Должность специалиста по борьбе с коррупцией появится в России

Специалисты по профилактике коррупционных нарушений появятся в российских бизнес-структурах, пишут "Известия".

Соответствующий профессиональный стандарт был разработан и утвержден Российской торгово-промышленной палатой (РТПП). После принятия профстандарта Национальным советом при президенте РФ по профессиональным квалификациям документ поступит в Минтруда РФ на утверждение.

В соответствии с профстандартом РТПП на должности специалистов по борьбе с коррупцией предпочтительно назначать работников, имеющих юридическое или экономическое образование, имеющих опыт работы по расследованию экономических и коррупционных преступлений в структурах МВД, ФСБ или прокуратуры.

При трудоустройстве с такого сотрудника будет браться подписка о неразглашении коммерческой тайны.

Специалистам будет предложено проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски, а также разъяснять сотрудникам нормы антикоррупционного законодательства. Также в их обязанности войдет сопровождение участия предприятия в сделках и тендерах.

По мнению экспертов, в данной мере заинтересованы прежде всего сами бизнесмены, поскольку только в минувшем году сумма штрафов, которыми были наказаны предприятия за взятки, превысила 1 миллиард рублей.