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Полиция в Бийске задержала автомобиль, груженный краденым металлом — в машине находились водитель и трое молодых людей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что правоохранители, отрабатывая заявление по краже имущества, похищенного с дачного участка в садоводстве "Иртыш", раскрыли кражу металла, совершенную в соседнем садоводстве.

"В окрестностях садоводства полицейские задержали автомобиль "Газель", груженный изделиями из металла, которые, по заявлению председателя садоводства "Мичурина", были похищены с территории данного садоводства. Помимо 26-летнего водителя в автомобиле находились ещё трое молодых людей, которые признались в том, что металл был похищен", — говорится в сообщении регионального главка МВД.

В итоге автомобиль вместе с грузом поместили на штрафстоянку, а задержанные написали явки с повинной.