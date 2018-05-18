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Барнаульские дорожники приступили на этой неделе к стрижке газонов и покосу травы вдоль городских улиц, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

В мэрии уточняют, что данный вид работ предусмотрен муниципальным заданием МБУ "Автодорстрой". Всего на покос травы в 2018 году из городской казны дорожной службе выделяется около 8 миллионов рублей.

18 мая эти работы проводятся на проспекте Комсомольском, улицах Профинтерна и Малахова.