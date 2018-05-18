Фото: barnaul.org
Барнаульские дорожники приступили на этой неделе к стрижке газонов и покосу травы вдоль городских улиц, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
В мэрии уточняют, что данный вид работ предусмотрен муниципальным заданием МБУ "Автодорстрой". Всего на покос травы в 2018 году из городской казны дорожной службе выделяется около 8 миллионов рублей.
18 мая эти работы проводятся на проспекте Комсомольском, улицах Профинтерна и Малахова.
Комментарии
Газоны не надо стричь, никому не доставляет удовольствие это жужжание. Газоны надо охранять от собачников, от водятлов и всяческой свиноты.
Помойку с них только убрать и все..а то все в бутылках да в пакетах...А собачники самые чистоплотные люди, они стекла и мусор собирают.
А у кого в городе газоны остались? Теперь вместо газонов кругом грязь вперемешку с г-ном.