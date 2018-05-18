26 мая 2018 г. на базе спортивной школы олимпийского резерва по футболу А. Смертина по адресу: город Барнаул, улица Энтузиастов, 12В состоится весенний благотворительный турнир "Спорт во благо" в поддержку детей с синдромом Дауна. Мероприятие такого формата пройдет в краевой столице впервые.

Турнир проходит в рамках благотворительного проекта "Спорт во благо" при поддержке Благотворительного фонда "Даунсайд Ап", Минэкономразвития РФ и администрации Барнаула. Благотворительные проекты "Спорт во благо" показывают не столько спортивные результаты, сколько сопричастность, неравнодушие к проблемам других. Все средства, собранные в ходе акции, пойдут на реабилитацию детей с особыми возможностями здоровья.

Важно, чтобы такие дети никогда не теряли надежды, чтобы они успешно адаптировались в обществе, получили не только образование, но и посильную работу, которая даст им возможность не замкнуться в себе.

Заявки на участие в турнире принимаются по телефону 89635279425.