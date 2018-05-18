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Режим нон-стоп: как погода влияет на посевные работы на Алтае

, ИА "Амител"
"Ситуация экстраординарная, крайне сложная": Александр Карлин о ходе посевных работ в Алтайском крае

Погода сдерживает темпы посевных работ по всей Сибири, Алтайский край не исключение. Природные условия можно назвать экстраординарными, а ситуацию на полях – довольно сложной. Такую оценку дал губернатор Александр Карлин. Глава региона во время рабочей поездки ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Мамонтовском районе и обсудил с руководителями хозяйств основные вопросы посевной кампании.

"Пашня Мамонтовского района — 136 тысяч гектаров, из которых под яровые культуры отведено 112 тысяч гектаров. Это средние характеристики по краю. Мы видим, что район был готов к посевной кампании на 100% еще две недели назад. Эту оценку я бы дал и в отношении сельского хозяйства края в целом. Но сегодня мы говорим о том, что ситуация экстраординарная, крайне сложная.

Однако надеемся, что наши крестьяне посевную кампанию завершат и обеспечат проведение сельскохозяйственного года в Алтайском крае. Для этого созданы все условия: достойная техника, необходимый объем семян, удобрений, топлива, а главное — на полях работают высококвалифицированные механизаторы", — заявил Александр Карлин.

Фото: Антон Федотов

В рабочем совещании приняли участие учредитель племенного репродуктора "Тимирязевский", депутат АКЗС Анатолий Вытоптов, главы крестьянско-фермерских хозяйств Сергей Аляксин и Виктор Неклюдов.

В 2018 году весна "отличилась" обилием осадков, были превышены среднемноголетние показатели. Но вместе с этим почва еще не прогрелась из-за низких температур. При этом ситуация для нашего региона не уникальна. Подобная погода была в 1975, 2000 и 2009 годах. Специалисты отметили, что, несмотря на определенные сложности, посевные кампании в эти годы прошли успешно.

По оперативным данным, только с начала мая по всей территории Алтайского края зафиксировано превышение среднемноголетних показателей по выпадению осадков. Так, в Шипуновском районе выпало 199% от нормы, в Благовещенском — 171%, Мамонтовском — 160%, Родинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Зональном районах — по 150%.

Сегодня аграрии, благодаря качественной и современной технике, ведут работы практически круглосуточно, если это позволяет погода. Механизаторы предприятий находятся в полной боевой готовности, и при хорошей погоде посев ведут в 24-часовом режиме.

Важно, что все подготовительные мероприятия к полевому сезону выполнены своевременно, в том числе благодаря своевременному поступлению государственной поддержки. Перечисление средств началось еще в январе 2018-го. По оперативным данным на середину мая, сельхозтоваропроизводителям региона поступило около двух миллиардов рублей господдержки (с учетом программы развития сельских территорий).

Например, племрепродуктор "Тимирязевский" с начала года получил около 1,8 миллиона рублей господдержки. Как сообщил руководитель хозяйства Анатолий Вытоптов во время рабочей встречи с губернатором, в земледелии "Тимирязевский" последовательно внедряет современные технологии. Уже несколько лет хозяйство делало ставку на внесение жидких удобрений. Это позволяет сбалансировать питание растений уже в период их вегетации.

В этом году все сельхозкультуры в хозяйстве займут более семи тысяч гектаров, в том числе зерновые — более четырех тысяч гектаров. Возделывание технических культур экономически эффективно, поэтому в этом году более 750 гектаров отводят под рапс. 

В целом в Алтайском крае яровой сев (по оперативным данным на 16 мая) выполнен на 402 тысячах гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры занимают 199 тысяч гектаров. При этом горох уже размещен на 36% планируемых площадей, овес — на 21%, чечевица — на 19%, сахарная свекла уже занимает около 50%, подсолнечник — 22%, рапс — 20%.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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