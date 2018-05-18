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Неравнодушный житель Рубцовска предотвратил преступление, заметив, как на проспекте Ленина подозрительный мужчина пытался сломать секцию металлического ограждения возле образовательного учреждения.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, увидев это, горожанин вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника.

Выяснилось, что подозреваемый 1981 года рождения хотел похитить ограждение и сдать его в пункт приема металла. Сумма причиненного материального ущерба составила 7400 рублей.