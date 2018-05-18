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Крутое партнерство: ролик для МТС снял режиссер "Крепкого орешка"

, ИА "Амител"
В коротком ролике, который скорее похож на боевик, спасать мир Дмитрию Нагиеву помогает Тиль Швайгер

Компания МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку акции по предоставлению двух терабайтов мобильного интернета при покупке iPhone X в салонах связи и интернет-магазине оператора. 

Новая рекламная кампания МТС — блокбастер о непростой жизни напарников-детективов. Безбашенный Дмитрий Нагиев и сдержанный Тиль Швайгер теперь работают вместе. Их миссия – восстановить справедливость: покупатели iPhone X имеют право на получение двух терабайтов мобильного интернета в подарок*.

"Создавая кампанию, мы понимали, что речь идет об уникальном тандеме – МТС начинает делать выгодные предложения покупателям смартфонов одного из самых любимых брендов мира. Слоган кампании "Эти двое сделают круто" и сами ее герои – невероятно популярные Дмитрий Нагиев и Тиль Швайгер – отражают именно это уникальное сочетание. А выбранный нами жанр блокбастера даже визуально подчеркивает "крутость" партнерства брендов", – говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

В необычной для МТС рекламе есть всё, чем славится жанр боевиков — трюки, взрывы, преследования и красный Pontiac Firebird. Ролик был снят голливудским режиссером Джоном Муром, в обойме которого такие фильмы, как "Крепкий орешек" и "В тылу врага".

Местом съемок была выбрана Барселона. Это настоящий киногород, в котором есть всё, что нужно, чтобы снять мощный боевик — пляжи, стройки, высокие мосты и небоскребы. Целую неделю в Барселоне гремели взрывы, а каскадеры и актеры неустанно исполняли опасные трюки.

тизер: https://www.youtube.com/watch?v=Vnk3xDSKqGY
прерол №1: https://www.youtube.com/watch?v=sb_FKMLBzpo
прерол №2: https://www.youtube.com/watch?v=MGTbbNbCfP4

* МТС подарит 2 ТБ интернет-трафика своим абонентам, которые приобретут iPhone 8, 8 Plus и X в собственной розничной сети и онлайн-магазине оператора. Акция для покупателей смартфонов Apple продлится до 15 июня 2018.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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