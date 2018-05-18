Центробанк отозвал лицензию у банка "Акцент"

Центробанк с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Акцент", сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе России по величине активов на 1 мая 2018 года.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент", рег. № 696, Оренбургская область, г. Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД- 1249)", — говорится в сообщении ЦБ.