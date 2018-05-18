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Депутатов парламента Республики Алтай назвали самыми бедными

, ИА "Амител"
Такой вывод сделал РБК, оценив доходы парламентариев России

Фото: elkurultay.ru

Средний доход депутатов Эл Курултая Республики Алтай составляет 1,6 млн рублей за 2017 год. Об этом пишет РБК в своей статье о доходах депутатов в регионах России.

Итак, самыми бедными депутатами страны стали члены Заксобрания Ингушетии (средний доход — 1 млн руб.), Калмыкии (1,3 млн руб.), Карачаево-Черкесии (1,6 млн руб.), Республики Алтай (1,6 млн руб.) и Тывы (1,8 млн руб.). Для сравнения: самый высокий средний доход показывают депутаты Заксобрания Камчатского края — 121,3 млн руб. В парламенте Магаданской области средний доход депутатов составил 85,8 млн руб.

Не удивительно, ведь Республика Алтай традиционно занимает последние места в рейтингах социально-экономического развития. Средняя зарплата в регионе почти самая низкая в стране — 24 тысячи 954 рубля.

Впрочем, для жителей Республики Алтай и такая зарплата может показаться большой. Так, председатель Госсобрания Владимир Тюлентин заработал за год 2,3 млн рублей. В его собственности несколько земельных участков, два жилых дома и квартира. Заместитель председателя Госсобрания Михаил Терехов заработал 2,2 млн рублей. Председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и СМИ Вячеслав Уханов задекларировал 2,2 млн рублей. Депутат Вячеслав Кыдатов заработал 5,84 млн рублей. Кстати, годом ранее его доход превысил 25 млн рублей. Константин Криворученко за свои труды получил 6,46 млн рублей. Ну а самый богатый депутат Горного Алтая — Николай Нечаев — заработал 10,26 млн рублей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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