Законопроект депутатов "Единой России", согласно которому предлагается штрафовать за недобросовестное отношение к праву на митинги, внесен в базу данных Госдумы, сообщает РБК.

В документе предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о "злоупотреблении правом на проведение публичного мероприятия".

Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных - до 30 тысяч, физических - до 25 тысяч. По задумке авторов инициативы, такое наказание можно применить, к примеру, за подачу заявления на проведение акции без реального намерения провести её.

Как поясняют депутаты, все чаще право на проведение митинга используется недобросовестно. Так, в декабре 2017-го в Петербурге подали 660 уведомлений о проведении в одном и том же месте неких акций, каждая из которых проходила бы одну минуту. Причем городские власти обязаны были бы обеспечивать порядок в месте проведения этих митингов в течение 11 часов.

Также организатор мероприятия должен будет уведомить об отказе от его проведения не позднее чем за один день.