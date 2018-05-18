Женщина в Горном Алтае ранила сожителя ножом и вызвала ему "скорую"

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Полиция в Горном Алтае разбирается в обстоятельствах ранения жителя села Амур — о ЧП в полицию сообщили медики районной больницы, куда был доставлен 42-летний мужчина.
Как сообщили в республиканском МВД, пострадавший пояснил, что ранение ему причинила 50-летняя сожительница.
Согласно предварительным данным, мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Во время перепалки женщина схватила нож и ударила сожителя в область живота, а затем вызвала скорую помощь.
"Для разбирательства сельчанка была доставлена в отдел внутренних дел, где призналась в содеянном. Свой поступок она объяснила неприязненным отношением к сожителю", — отмечают в полиции.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Жалостливые наши женщины.... скорую вызывают))))
ну хоть скорую вызвала ..а то б допила и привет)благодарен должен быть