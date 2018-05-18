В Алтайском крае сейчас насчитывается 105 человек в возрасте старше 100 лет: 93 женщины и 12 мужчин, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на данные регионального Пенсионного фонда России.

Трое из долгожителей — 1913 года рождения, один – 1914-го. Еще шестеро родились в 1915 году, а девять — в 1916-м. 27 человек являются сверстниками событий 1917 года, 58 — 1918 года рождения.

Старейшая пенсионерка Алтайского края, 1910 года рождения, живет в Барнауле. Самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин, которому исполнился 101 год, также является жителем краевой столицы.

Самому возрастному работающему пенсионеру в регионе исполнилось 93 года, старейшая работающая пенсионерка всего на год младше. Трудятся они в университете и в научно-производственной фирме.

Популярными именами у алтайских женщин старше 100 лет являются Евдокия, Мария и Анна, у мужчин — Федор, Василий и Иван.