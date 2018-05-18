Самые лучшие и самые талантливые: в Алтайском крае наградили победителей XVII Молодежных Дельфийских игр России и педагогов, чьи воспитанники приняли участие в играх. Церемония награждения прошла в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 15 мая. Дипломы и благодарственные письма победителям игр вручали заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин и министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

"С каждым годом в Алтайском крае появляется новое поколение талантливых детей, чьи успехи заметны на самом высоком уровне. И очень важно, что наши дети имеют возможность продолжать традиции наших прославленных мастеров, которые передают им свои знания. Хочу выразить признание всем педагогам за то, что наши дети растут такими талантливыми, чистыми, одухотворенными", — отметил министр.

Высшая награда

12-летний Тимур Руссак на всероссийских Дельфийских играх получил "золотую медаль" в номинации "Изобразительное искусство" среди детей от 10 до 13 лет. У него было 28 соперников. Теперь Тимур вошел в сборную Российской Федерации и примет участие в европейских Дельфийских играх, которые пройдут в августе 2018 года в Словацкой республике.

"По правилам надо было привезти на конкурс две работы: натюрморт и автопортрет и так показать свой уровень, что ты уже умеешь делать. А уже на состязаниях давалось задание на тему "Человек-природа-общество", и за 12 часов надо было написать работу. Я изобразил пожилого человека, который всю свою жизнь посвятил природе, он преподаватель биологии. Сейчас он стар и сидит один дома, но рядом с ним осталась природа — собака и луковица, за которой он ухаживает", — рассказывает Тимур.

По его словам, его соперники также представили необыкновенные рисунки: "Было очень много графики. Каждый ребенок выражал себя по-разному, показывал школу, в которой занимается. Я увидел много работ очень высокого уровня".

Изобразительным искусством Тимур сейчас занимается у известного Пиргелди Широва в студии "Традиции и современность".

Награда в российских Дельфийских играх — уже 50-я в копилке мальчика. По словам его мамы, рисовать Тимур начал "еще до своего рождения": "Мы оба с мужем занимаемся искусством, поэтому рисовали с Тимуром, можно сказать, всю жизнь. Как только он начал удерживать в ручонках предметы, мы ему дали карандаши и краски. А первую медаль за свою работу Тимур получил в 6 лет", — рассказывает Елена Степанова, мама Тимура.

Кроме изобразительного искусства у Тимура есть и другие увлечения — он профессионально занимается спортом, судомоделированием. И не ходит в школу. Обучение Тимур получает семейное. По словам его мамы, одна из причин, конечно, здоровье. Но кроме того, родители мальчика считают, что школьную программу можно усвоить за гораздо более короткое время, чем это предлагается в классическом варианте. "Помните, Бернард Шоу говорил: "Я прихожу в ярость, когда думаю, сколько бы я мог успеть, если бы не ходил в школу?" Чтобы заниматься всем, чем занимается Тимур, нужно очень много времени. И мы считаем, что школьную программу можно усвоить более компактно. Тимур очень много сам читает. Умеет пользоваться интернетом. Многое берет самостоятельно", — рассказывает Елена Степанова.

Очаровательная "ведьма"

13-летняя София Ларионова завоевала на Дельфийских играх серебряную медаль в номинации "Эстрадное пение". Девочка занимается в вокально-хореографической студии "Маленькая страна" Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи.

Как рассказывает сама, почти не волновалась, хотя понимала, что конкурс очень серьезный: "На Дельфийских играх я была в первый раз, и мне очень понравилась организация этого мероприятия. И конечно, то, что на таком престижном конкурсе я смогла занять второе место. Конкурс оказался серьезным. И соперники тоже очень серьезные, взрослые вокалисты. Мне было интересно, и я смогла почерпнуть для себя много нового. В первом туре нас было 40 человек. Во второй прошли восемь. И я была безумно рада, что попала в это число, потому что это было сложно. И когда я заняла второе место, меня просто переполняли эмоции", — вспоминает София.

Но, кажется, даже больше самих игр Софию покорил Владивосток. Именно о нем девочка в первую очередь рассказывала родителям, когда вернулась с соревнований: "Очень красивый город. Такие мосты, архитектура. Я увидела море. Это просто здорово!"

На Дельфийских играх София выступила с украинской песней "Ведьма". Именно эта песня принесла ей победу в региональном телевизионном проекте "Поверь в себя".

"Мы долго искали песню. Наткнулись на эту. И она нас просто заворожила. Мы поняли, что здесь можно и голос показать, и образ тоже. Соня у нас занимается еще и в театральной студии. Ой, я удивляюсь этой девочке, которая успевает все: и в школе учиться, и в театре, и в музыкальной школе, и на конкурсах выступать", — рассказывает педагог вокальной студии "Маленькая страна" Татьяна Процюк.

"Дельфийские игры нам очень понравились. Со всей России собрались очень талантливые дети разного возраста. Мы познакомились с другими коллективами. Соревнования проходили на высоком уровне. Наши дети выступали на площадке Пушкинского театра, здесь когда-то пела Образцова, вот и нам посчастливилось", — говорит педагог.

Кстати, кроме Софии Ларионовой на Дельфийских играх России выступал еще один воспитанник студии "Маленькая страна" — Гиоргий Бочоришвили. За свое выступление он получил специальный диплом. Для 16-летнего парня эти Дельфийские игры стали уже вторыми. Год назад мальчик также привез домой награду.

"Мы занимаемся с детьми с четырех лет. И постепенно с ними мы прошли очень много конкурсов. У ребят самих большой интерес к тому, чем они занимаются. И они действительно талантливы", — объясняет успех воспитанников педагог студии.

Также специальный диплом игр в номинации "Сольное народное пение" получила Виолетта Глез из Алтайского государственного музыкального колледжа.

Пожелай удачи

Две серебряные и бронзовую медали привезли домой ребята из студии современного танца "Юла" (г. Новоалтайск, культурно-досуговый центр "Космос").

За сольный танец "серебро" получил 12-летний Илья Вольф. Еще одно "серебро" взяли ребята возрастной группы 10-13 лет, а "бронзу" получили в возрастной группе от 14 до 21 года.

Кроме танцев Илья занимается греко-римской борьбой — говорит, что это позволяет поддерживать ему хорошую физическую форму и дает силы. А еще он очень хорошо учится в школе. А педагоги отмечают его самокритичность и трудолюбие.

"Мы в первый раз поехали на Дельфийские игры. Очень понравился Владивосток. Очень волновались, потому что на этом крупном конкурсе мы представляли не только наш коллектив и наш маленький город, но и весь Алтайский край. Это было большое обязательство", — рассказывает участница коллектива "Юла" Татьяна Черпанова (14 лет). - А когда узнали, какие серьезные у нас соперники, мы не на шутку испугались, но потом смогли совладать с волнением, и думаем, достойно представили Алтайский край".

"Наш коллектив еще молодой, и потому для нас всех эти соревнования — огромный опыт, который мы нигде больше не получим. Соперников у нас было очень много и все разные. И никого нельзя было недооценивать, потому что сразу не видно, кто на что способен, и это держало в напряжении. Но когда ты выходишь на сцену, забываешь обо всем. Есть ты, твои ребята и танец. Вы сплочены и думаете только о том, как выразить смысл танца", — присоединяется к разговору Полина Барабанова (18 лет).

Дельфийские игры не делят участников на соперников и конкурентов. Несмотря на присутствующую соревновательность, они учат дружить, уверены ребята.

"Мы увидели такую традицию, и она нас поразила — когда мы выходили на сцену, нам другие коллективы желали удачи — те, кто только что выступил или будут выступать после тебя. И это здорово поддерживало, потому что ведь это вроде как твой конкурент, но очень искренне переживает за тебя и желает тебе удачи. Это очень приятно, и возникал совсем другой настрой. И мы сейчас хотим также ввести такую традицию здесь у нас, на других конкурсах", — рассказывает Татьяна.

"В начале апреля нашему коллективу исполнилось восемь лет. И так получилось, что последние годы очень продуктивные, взрывные. Мы побеждаем на разных конкурсах. И сумели достойно выступить на таком масштабном конкурсе, как Дельфийские игры, сумели показать себя, представить Алтайский край. Для нас это покорение новой вершины. И конечно, надеемся, что за этой вершиной будут и другие", — говорит руководитель "Юлы" Оксана Воробьева.

Добавим, на Всероссийские Дельфийские игры "Юла" попала, победив на региональных. А в июле коллектив вновь намерен покорить игры, которые пройдут в Алтайском крае в июне.

Победы не случайны

Заместитель начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Алексей Бочаров подчеркнул, что нет никакой случайности в том, что ежегодно алтайские ребята привозят с российских Дельфийских игр высшие награды: в России в 2018 году прошли 17-е Дельфийские игры, а в Алтайском крае в прошлом году — уже 18-е.

"То есть мы в крае Дельфийские игры проводим несколько дольше, чем в целом в России. И для нас это площадка, которая позволяет осуществить отбор действительно самых лучших и талантливых детей, чтобы им предоставить возможность для творческого обмена опытом. И мы и дальше будем проводить Дельфийские игры. Но не надо забывать и о значимой роли педагогов, которые отдают своим ученикам не только свои знания и умения, а всю свою душу. Спасибо вам за это".

Напомним, Дельфийские игры России прошли во Владивостоке с 20 по 25 апреля. От Алтайского края в них приняли участие 37 детей, все они победители и лауреаты международных и краевых фестивалей и конкурсов. А всего в играх участвовали 1800 ребят из 70 регионов России. Дети состязались в 31 номинации. Ребята из Алтайского края представляли наш регион в семи номинациях, среди них: "Фортепиано", "Изобразительное искусство", "Сольное народное пение", а также в номинации "Визуализация и презентация научного исследования", которая была организована впервые.