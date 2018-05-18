Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Летнее тепло придет в Алтайский край совсем скоро, но перед этим жителям региона придется пережить период очень неблагоприятной погоды в предстоящие выходные.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, резкое ухудшение погоды ожидается в крае уже к вечеру 18 мая.

Напомним, что на вторую половину дня 18 мая и на сутки 19 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В регионе ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, ожидаются порывы до 22-27 метров в секунду.

В ночь на субботу, 19 мая, с понижением температуры воздуха до -3...+2 градусов вероятен мокрый снег, отложения мокрого снега, а в северных и предгорных районах установление временного снежного покрова. Днем 19 мая в Алтайском крае будет всего +5...+10 градусов.

В ночь на 20 мая ожидается наиболее сильное похолодание — температуры опустятся до -1...-7 градусов. Осадки сойдут на нет, ветер стихнет, утром возможен туман.

Днем в воскресенье воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Мощная волна тепла придет в Алтайский край 21-22 мая. Так, в ночь на понедельник температуры составят 0...+8 градусов, а в ночь на 22 мая будет и вовсе +8...+13 градусов.

Днем же 21-22 мая в крае будет +20...+27 градусов. Но если в понедельник будет преимущественно без осадков, то во вторник грозы и ливни.