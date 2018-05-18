Пенсионерку в Барнауле накрыло стеной воды во время опрессовки

В Барнауле в четверг, 17 мая, во время гидравлических испытаний пожилую женщину сбило с ног потоком воды, сообщает "Катунь 24".

Инцидент удалось запечатлеть на камеру. По словам женщины, которая стала очевидицей произошедшего, порыв водопровода произошел в девять часов утра по адресу: Балтийская, 49. Стена воды обрушилась прямо на женщину, случайно проходившую мимо.

"Обрушилась стена воды, и в этот момент как раз вышла женщина. Она была напугана, но спокойно дошла до дома, только промокшая", — рассказала очевидица.

Как пояснил собственник сетей, ЧП случилось из-за гидравлических испытаний на этом участке.

"Сейчас специалисты теплосетевого подразделения СГК завершают ремонтные работы на этом участке, после этого гидравлические испытания будут продолжены до 23 мая. Напомню, что опрессовка тепловых сетей — это специальные испытания, которые направлены на выявление уязвимых участков трубопровода", — сообщила пресс-секретарь Алтайского филиала СГК Анастасия Лукьянова.

Она также подчеркнула, что испытания являются обязательными в период плановой подготовки к отопительному сезону, а перед проведением гидравлических испытаний проводится понижение температуры теплоносителя, которая не превышает 40 градусов Цельсия.

"То есть вода, которая выходит наружу при порыве, для человека безопасна", — пояснила Лукьянова.