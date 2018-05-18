Пенсионерку в Барнауле накрыло стеной воды во время опрессовки

В Барнауле в четверг, 17 мая, во время гидравлических испытаний пожилую женщину сбило с ног потоком воды, сообщает "Катунь 24".
Инцидент удалось запечатлеть на камеру. По словам женщины, которая стала очевидицей произошедшего, порыв водопровода произошел в девять часов утра по адресу: Балтийская, 49. Стена воды обрушилась прямо на женщину, случайно проходившую мимо.
"Обрушилась стена воды, и в этот момент как раз вышла женщина. Она была напугана, но спокойно дошла до дома, только промокшая", — рассказала очевидица.
Как пояснил собственник сетей, ЧП случилось из-за гидравлических испытаний на этом участке.
"Сейчас специалисты теплосетевого подразделения СГК завершают ремонтные работы на этом участке, после этого гидравлические испытания будут продолжены до 23 мая. Напомню, что опрессовка тепловых сетей — это специальные испытания, которые направлены на выявление уязвимых участков трубопровода", — сообщила пресс-секретарь Алтайского филиала СГК Анастасия Лукьянова.
Она также подчеркнула, что испытания являются обязательными в период плановой подготовки к отопительному сезону, а перед проведением гидравлических испытаний проводится понижение температуры теплоносителя, которая не превышает 40 градусов Цельсия.
"То есть вода, которая выходит наружу при порыве, для человека безопасна", — пояснила Лукьянова.
Комментарии
капец, диверсанты..а если люк прилетит по голове, кто отвечать будет?
Метод опрессовки - наследие советского подхода. В современном мире такие методы необходимо упразднять. Кто-нибудь считал сколько от неё вреда? Повышенный износ системы - так труба бы ещё послужила 30 лет, нет ее нужно мучить каждый год давлением, чтобы она упёрла через 10. Ущерб имуществу граждан и организаций. Если бы опрессовщиков наказывали рублем адекватно за причинённый ущерб, у них бы отпало желание каждый год устраивать этот хаос. Отключение воды на месяц. Это вообще - каменный век. Вывод. Нет опрессовке. Уклалываем качественные коммуникации, они лежат нормативный срок службы, ждём ещё пока не начнутся аварии, это ещё запас процентов 30%. И потом меняем весь участок. За совет не благодарите, московский консультант взял бы с вас за это 1 млн руб и дал бы отчёт на 10 листиках почему делать нужно так
вода конечно безопасна, небезопасно ее количество и камни
А если-бы у бабули сердце остановилось от испуга, кто ответил-бы?
Зачем вообще разрешена эта дичь - опрессовка? Я понимаю технологическую необходимость, но если бы человек проходил рядом с этим люком, или машина, или автобус (с детьми, как принято пугать в таких случаях)? Скоро будем иметь реальные жертвы среди мирного населения. Хоть вода и не горячая, но с таким давлением человека люком просто разорвёт на части!
Не пора ли Прокуратуре заняться этим вопросом?
Шла женщина в розовой курточке, ее окатило фонтаном грязи, так то не опасно...
Кто нибудь объясните уже на сколько можно отключать ГВС по максимуму?По закону о проведении ремонтных работ-не более 14 суток!В остальных случаях-суммарно не более 8 часов в месяц,и 4 часово в месяц одноразово.Точка.Ни о каких дополнительных случаях,будь то т.н. опрессовка,или гидравлические испытания и т.п.,в законе не сказано ни слова!У нас как известно кто то установил сроки на все про все-25 дней.Кто нибудь может остановить этот беспредел?Либо дайте по башке зарвавшимся "работничкам",либо разъясните,почему вам нужно именно столько дней,и попросите нас позволить вам провести работы в такой срок.Именно попросите,по человечески,а не так,как сейчас вякнули через губу,что на 25 дней,и высокомерно заткнулись.
капееец!!!!!!!!!!!
нужно ей бы обратиться в СГК!за моральным ущербом
Накрылась теплосеть зимой, и остались мы без всех благ цивилизации.
Идёт ребенок по тротуару над люком, и вдруг с огромным давлением удар снизу...
Кто будет крайним в этом случае, по аналогии с Зимней вишней?
18.05.2018 14:00
Гость
18.05.2018 14:10
Здравый!
Баб своих учите...щи варить...
>> 18.05.2018 14:19
а где вероятность того, что зимой не порвет в 5-10 метрах от данного порыва? труба может на данный момент выдержала, её износ составил почти 100%?
8.05.2018 14:23
Водоканал,Здравый сказал здравые вещи.От тебя как всегда-один пар.(
Просто во время Её Величества Опрессовки ходите подальше от люков, а лучше сидите дома. Это как с собаками
18.05.2018 14:23
Водоканал
Ты свою уже научил видимо, оттого исходишь на желчь теперь )))
>>18.05.2018 14:25
Вероятность на то и вероятность: исходов развития событий множество. Сейчас выявляется то, что наверняка дало бы о себе знать в отопительный период. И, как следствие, вероятность возникновения аварийной ситуации падает.
Альтернативных способов проверить участки теплосети на износ, к сожалению, у нас пока нет.
>>18.05.2018 14:25
Вероятность на то и вероятность: исходов развития событий множество. Сейчас выявляется то, что наверняка дало бы о себе знать в отопительный период. И, как следствие, вероятность возникновения аварийной ситуации падает.
Альтернативных способов проверить участки теплосети на износ, к сожалению, у нас пока нет.
какие люки? там напора быть априори не может, а от любых чп не застрахован никто. ты можешь идти, а тебе на голову самолет упадет.
перед бабушкой, конечно, извиниться нужно, вкусняшек подарить или еще чего полезного
Дураки и дороги. И так уже 300 лет
18.05.2018 14:10
Здравый!
Опрессовка нужна точечным застройщикам, на сети 3-5 этажных домов вешают 20-этажных потребителей, необязательно этот дом рядом, т.к. давление поднимают во всем контуре, начиная от насоса. Водоканальцы должны обеспечить подачу на верхние этажи, а срок службы из не сильно волнует. Чем чаще менять, там лучше.
А кто нибудь видел чтоб производили замену теплотрасс ? Я не разу не видел, только дыры латают. А ведь ежемесячные платежи подразумевают ежегодные замены линий. Правильно гость 14:00 говорит, закончился срок службы-замена труб. Наступит момент когда порывы зимой будут не единичны, а массовые и после этого только начнут говорить о износе линий, искать крайнего и т.д., это практика российской действительности
18.05.2018 14:41
Длиннющий участок на Исакова пару лет назад меняли полностью, это не единичный случай, как мне кажется.
18.05.2018 14:28
- гость -
Просто во время Её Величества Опрессовки ходите подальше от люков, а лучше сидите дома.
Если во время опрессовки сидеть дома, окочуришься, на улице мы хоть греемся.
Владелец Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко сразил жителей Лондона своим новым приобретением. Яхта ценой в 300 миллионов долларов проплыла по Темзе. Чтобы роскошное судно российского олигарха смогло пройти по руслу реки в самый центр Лондона пришлось разводить Тауэрский мост. Длина восьмиэтажного судна — 119 метров. По своему убрансву оно больше напоминает королевкий дворец. На борту есть три бассейна, роскошный холл с панорамными окнами, дорогая кожаная мебель и какая-то особая вращающаяся кровать. Напомню, Александр Мельниченко владелец компании СГК, которая поставляет тепло в наши с вами квартиры, занимает 11 место в российском рейтинге миллиардеров.
Малахова меняли от Петрова и чуть ли не до Космонавтов. Постепенно, участками с весны до осени
блин реально страшно..теперь по улицам ходить((
21 мая энергетики Сибирской генерирующей компании в Рубцовске приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. При этом отключения горячей воды у потребителей не потребуется.
Испытания продлятся около 10 дней и позволят выявить и устранить все повреждения до следующего отопительного сезона.
Это что такое????Одна и та же компания,а сроки разные.Более того,оказывается подачу горячей воды можно и не прекращать.
Кто этот злыдень у нас в Барнауле,кто хочет над нами поиздеваться?????И за что?????????????
18.05.2018 15:01
- гость -
ну вот хоть кто-то роскошно живёт, на следующий год с повышенных тарифов вторую яхту купит
18.05.2018 15:08
- гость -
Аминь.
Личинка размером со спелый кабачок сорта «Белогор F1» была отложена в панталоны с начёсом...
18.05.2018 15:07
- гость -
Что Вы ждёте от местных? Никто по другому тут работать не собирается, как работали по старинке, так и продолжат, 21 Век и Барнаул это вещи несовместимые.
18.05.2018 15:10
Митенька ржевский
Личинка размером со спелый кабачок сорта «Белогор F1» была отложена в панталоны с начёсом...
Да там скорее трехпалубник был загнан на хлопчатобумажную мель)))
18.05.2018 15:11
- гость -
Чем они отличаются от рубцовских,или новосибирских.Еще раз,компания то одна.Руководитель один,а спрос разный?Наши замы блатней,и яхты у них круче,чем у верховного?)
18.05.2018 14:41
многодетный
Меняют! Несколько лет назад на Тимуровской меняли и на Малахова тоже
18.05.2018 15:15
- гость -
Да.
18.05.2018 15:16
- гость -
Ф топку их!!!!!
18.05.2018 15:15
- гость -
видимо в Барнауле есть только две кнопки вкл и выкл, либо всё включать, либо всё выключать, среднего варианта нет
Продам жирную собаку.
18.05.2018 15:20
- гость -
Насколько я понимаю (могу ошибаться,знающий да поправит) тепло (гвс и отопление) есть побочный продукт от выработки электроэнергии.Отходы,другими словами.Не понимаю только,почему отходы обходятся нам дороже,чем сам продукт-электричество?Но и спросить то некого.Все молчат,как рыбы об лед.Я все больше и больше начинаю понимать,что уж кто-кто,а Голова у нас как миниму-не копенгаген по любому вопросу,где он просто обязан разбираться (кроме конечно стриженной травки на газонах,саженцев,и китайских лампочек над сельпо к праздникам.Тут он-ас).
Бабуля походу глухая. Рядом гейзер выстрелил, а она даже дёрнулась.
бабуленция то чего с утра в марийку то попёрлась, могла бы и попозже, А так там до 12 скидки пенсионэрам, значит Ракшин 100% виноват.
чёй то я бабульку в конце видео больше не увидел, спаси её душу грешную.
Александр Мельниченко, владелец компании СГК, имеет 2 яхты. Надо переходить на газовые котельные, тогда не надо будет магистрали выкапывать и не будет потерь тепла и тепло в раза подешевеет.