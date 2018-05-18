Фото: Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 18 мая побывал в строящемся в Барнауле театре кукол "Сказка". Этот объект обещали возвести уже несколько лет. Однако проектно-сметная документация была составлена только в прошлом году. Карлин неоднократно критиковал чиновников за дороговизну проекта. Изначально "Сказка" стоила 500 миллионов, но после поручений переделать проект эта цифра снизилась до 297 миллионов. Строительные работы обещают завершить до 30 июня 2019 года. Работы ведет компания "Селф". В подрядной организации уже заявили, что не отстают от графика и обещают выполнить все в срок.

В прошлом году было снесено старое здание театра кукол, выполнены земляные работы, подготовлено основание фундамента, гидроизоляция. Театр рассчитан на 203 места. Фасад выполнен в стиле, характерном для исторической части Барнаула. Здание планируется сделать трехэтажным. Входная зона решена традиционно для театров с кассовым вестибюлем. Далее следует входной вестибюль с гардеробом и туалетом для зрителей. Также из вестибюля можно будет попасть в игровой детский зал. Кроме того, на первом этаже будет парадная двухмаршевая лестница. На втором этаже будет фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет на 12 посадочных мест. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров.

Уже известно, что подрядчик в лице "Селф" пообещал благоустроить прилегающую территорию. Для этого рядом с театром построят детскую площадку. Кроме того, перед входом разместят лавочки, установят освещение и специальный карман для остановки автобусов с детьми. Внешний вид театра будет готов уже к концу года. Дальше начнутся внутренние отделочные работы.

Александр Карлин, побывав на участке, остался доволен ходом работ. По его словам, начало воодушевляющее. Тут, видимо, губернатор намекал на проблемы Художественного музея, который не могут достроить уже много лет. Карлин поинтересовался у директора "Сказки" Надежды Васильевой, как им на новом временном месте в бывшем кинотеатре "Родина". Услышав одобрительный ответ, глава региона попросил подготовить специальную премьеру к открытию нового здания.

- Назовите мне дату, — обратился он к Надежде Васильевой и начальнику управления по культуре Алтайского края Елене Безруковой.

- 1 сентября 2019 года, — ответила она.

- В День знаний у нас будет много более серьезных сюжетов. Определите другую дату. Во временной квартире не обживайтесь. Заранее работайте над премьерой, — заключил губернатор.

Далее Александр Карлин пообщался с архитектором проекта Евгением Тоскиным, который показал эскизы будущего проекта. Глава правительства попросил отойти от запланированного коричневого цвета внутренних стен и не делать их такими мрачными.

- Представьте, мы в этот зал ребенка приведем. Потом его полдня после этого нужно будет успокаивать, — пошутил Карлин.

После презентации проекта он резюмировал свое впечатление от инспекции на стройку.

"По этому объекту ситуация абсолютно идеальная с точки зрения стартовых условий. Проект продуман до деталей. Он прошел все экспертизы. Следующий год объявлен президентом Путиным Годом театра в России. "Сказка" — достойный вклад Алтайского края в это замечательное событие. Здесь мы вписываемся в еще один президентский приоритет — Десятилетие детства. Придумайте еще более удобное сочетание", — резюмировал Карлин.