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Барнаул и Заринск с 22 мая свяжет скорый электропоезд

, ИА "Амител"
Стоимость проезда составит 120 рублей

Фото: vivareit.ru

Заринск и Барнаул с 22 мая свяжет скорый пригородный электропоезд №7105, который будет ходить в рабочие дни.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по Алтайскому региону, отправление со станции Заринская - в 07:30, прибытие на станцию Барнаул — в 09:00 (время местное).

От Заринска до Барнаула поезд проследует с остановками на станциях Шпагино, Бешенцево, Алтайская. На других станциях и остановочных пунктах посадка и высадка пассажиров производиться не будут. Время следования в пути составит полтора часа.

Стоимость проезда составит 120 рублей. Для поездок пассажиры могут использовать разовые билеты "туда" и "туда – обратно", а также абонементные билеты всех видов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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