На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия, сообщает СК России.
"Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", — говорится в сообщении.
Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
На данный момент опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает Южная транспортная прокуратура, вертолет Ми-2 потерпел крушение в среду, 16 мая, в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ.
Комментарии
Техника устарела
хотели такой для рыбалки купить в 2009. на авиафорумах продавали от 90т без движка, 200т без летной годности и 1млн с оной. но жрет бочку керосина в час! в итоге купили уазик
надёжный но неэкономичный. запчастей полно.
Продаю вертолет МИ-2 с/х вариант. Готов к работе. прилагаю много запчастей.
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1 600 000 руб
Стареют "кофейники"..