На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия, сообщает СК России.

"Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", — говорится в сообщении.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает Южная транспортная прокуратура, вертолет Ми-2 потерпел крушение в среду, 16 мая, в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ.