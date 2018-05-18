Пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России может занять нынешний губернатор Тюменской области Владимир Якушев, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Исполняющий обязанности главы Минстроя Михаил Мень, вероятно, покинет свой пост. "Вместо Меня будет Якушев — губернатор Тюменской области", — сообщил агентству источник в Госдуме.

О причинах, по которым Мень может покинуть свою должность, не сообщается.

По словам пресс-секретаря тюменского губернатора Ольги Фроловой, о смене должности Якушева она не в курсе. Как сообщает РБК, в Минстрое такой информации также нет. "Окончательное решение по кандидатуре принимается премьер-министром и президентом страны", — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полпред президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может совместить пост вице-премьера, курирующего агропром, с должностью министра сельского хозяйства, сменив Александра Ткачева.