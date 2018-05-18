Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцев предупреждают об опасном участке тротуара и газона, который уходит под землю в центре города.

Об этом сообщили в паблике Barnaul 22. "Пересечение Красноармейский — Песчаная, в районе дома по проспекту Красноармейский, 75б участок уходит под землю", — констатирует автор заметки.

В данный момент опасное место обнесли оградительной лентой.