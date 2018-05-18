Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцев предупреждают об опасном участке тротуара и газона, который уходит под землю в центре города.
Об этом сообщили в паблике Barnaul 22. "Пересечение Красноармейский — Песчаная, в районе дома по проспекту Красноармейский, 75б участок уходит под землю", — констатирует автор заметки.
В данный момент опасное место обнесли оградительной лентой.
Комментарии
Дугина с лопатой туда!!!!
Так нагрузка от 111 дома не слабая на песчаные грунты, скоро и домик поведёт.
там просто ливневки с горы нет. вся вода под землей течет. причем тут дом. там и с той стороны в том году машина ушла под землю. там ливневка даже лоху понятно что нужна.