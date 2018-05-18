Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, barnaul.org

Мероприятие по случаю 25-летия со дня образования УМВД России по Барнаулу состоялось 17 мая во Дворце культуры города Барнаула.

В торжестве приняли участие сотрудники органов внутренних дел, ветераны МВД, представители Правительства Алтайского края, администрации Барнаула, Русской православной церкви и руководители силовых ведомств края. На сцене Дворца культуры состоялось награждение сотрудников полиции добившихся наиболее высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.