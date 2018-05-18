Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, barnaul.org
Мероприятие по случаю 25-летия со дня образования УМВД России по Барнаулу состоялось 17 мая во Дворце культуры города Барнаула.
В торжестве приняли участие сотрудники органов внутренних дел, ветераны МВД, представители Правительства Алтайского края, администрации Барнаула, Русской православной церкви и руководители силовых ведомств края. На сцене Дворца культуры состоялось награждение сотрудников полиции добившихся наиболее высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.
Комментарии
С праздником, бездельники и лихоимцы!
странно. а на здании гувд висит плакат с цифрой 300 лет полиции
ехал вчера параллельно с мотоциклетами этой гвардии.... заняли всю полосу по Антона Петрова и создали пробку в час пик! не уже ли нельзя технику пригнать заранее в свободное от пробок время?!!! и еще.... а давайте каждый вуз при выпуске будет перекрывать площадь советов?!!! почему только ментам позволено??? или уж не стоит так заморачиваться и выдавать погоны/дипломы на территории своей конторки!
В заголовке - ошибка. Полиции всего 7 лет.
18.05.2018 15:30
Павсекакий
подмена понятий