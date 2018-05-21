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21 мая в истории

21 мая 1265 года родился итальянский поэт и мыслитель, автор "Божественной комедии", создатель итальянского литературного языка Данте Алигьери. А в 1904 году в этот день в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций – ФИФА.

В 1937 году начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция "Северный полюс-1" .