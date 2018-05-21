21 мая 1265 года родился итальянский поэт и мыслитель, автор "Божественной комедии", создатель итальянского литературного языка Данте Алигьери.
А в 1904 году в этот день в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций – ФИФА.
Также 21 мая отмечают праздник Тихоокеанского флота и День Иоанна Богослова.
Среди народных примет: если в этот день будет дождливая погода – стоит ждать много грибов, если черемуха начнет обильно цвести - лето будет мокрым, а вот если зацветет трава или пшеница — готовьтесь к богатому урожаю.
Комментарии
Да уж, пшеница зацвела...