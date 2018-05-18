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Популярнейшая социальная сеть Instagram запустила функцию репостов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание TechCrunch.

Теперь пользователи Instagram получили возможность поделиться публикациями из ленты новостей в разделе Stories, сопроводив их своими комментариями, а также добавляя стикеры и хештеги.

В свою очередь, друзья того или иного пользователя могут увидеть имя человека, который сделал публикацию, и пройти в его профиль.

В том же случае, если пользователь не желает, чтобы его публикацией делились повторно, он имеет возможность активировать специальную функцию в настройках приложения.