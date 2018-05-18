18 мая в Барнауле прошли краевые соревнования по автомногоборью, участие в которых приняли дети со всего Алтайского края. Около 40 школьников собрались в Краевом дворце творчества детей и молодежи для того, чтобы проверить, кто лучше управляется с транспортом и знает правила дорожного движения.
"Я занимаюсь в барнаульском автоклубе меньше года. Мама узнала про него и предложила мне. А я очень интересуюсь машинами и решил пойти учиться", — рассказал ученик шестого класса школы №60 Роман Кондратьев.
Всего было три этапа: заезд на педальных автомобилях – ребята показывали, как умеют проходить змейку, парковаться и сдавать задом, после было фигурное вождение на велосипеде и сдача теории. У детей были как личные зачеты, так и командные.
"Детям очень нравится, такой вид спорта мало где распространен. Ребятишки к нам идут всегда заинтересованные. Эти соревнования проходят впервые. Соревнуются в двух категориях: 7-9 лет и 10-12. В основном это дети, которые занимаются в организациях дополнительного образования, центрах, нашем дворце и автоклубах. При Краевом дворце есть авто- и мотоклубы, а преподаватель Елена Тулина ведет занятия по правилам дорожного движения. Так ребята получают первые навыки вождения, хорошие знания правил, и, думаю, им будет потом проще сдать на права", — пояснила методист отдела инноваций и молодежных инициатив Краевого дворца творчества детей и молодежи Галина Свечникова.
Как объяснили в Краевом дворце, записаться на эти занятия могут все желающие, так что те, кто хочет, чтобы ребенок хорошо знал правила дорожного движения, могут смело обращаться сюда.
Комментарии
на ютубе смотрел видео автостопера КОЛЫМА БЛАГОСЛОВЕННАЯ - путешествие по Якутии и Магаданской обл- по трассе Лена в Магадан водит огромный грузовик 10-летний пацан, пока папа отдыхает на спальнике.