18 мая в Барнауле прошли краевые соревнования по автомногоборью, участие в которых приняли дети со всего Алтайского края. Около 40 школьников собрались в Краевом дворце творчества детей и молодежи для того, чтобы проверить, кто лучше управляется с транспортом и знает правила дорожного движения.

"Я занимаюсь в барнаульском автоклубе меньше года. Мама узнала про него и предложила мне. А я очень интересуюсь машинами и решил пойти учиться", — рассказал ученик шестого класса школы №60 Роман Кондратьев.

Всего было три этапа: заезд на педальных автомобилях – ребята показывали, как умеют проходить змейку, парковаться и сдавать задом, после было фигурное вождение на велосипеде и сдача теории. У детей были как личные зачеты, так и командные.

"Детям очень нравится, такой вид спорта мало где распространен. Ребятишки к нам идут всегда заинтересованные. Эти соревнования проходят впервые. Соревнуются в двух категориях: 7-9 лет и 10-12. В основном это дети, которые занимаются в организациях дополнительного образования, центрах, нашем дворце и автоклубах. При Краевом дворце есть авто- и мотоклубы, а преподаватель Елена Тулина ведет занятия по правилам дорожного движения. Так ребята получают первые навыки вождения, хорошие знания правил, и, думаю, им будет потом проще сдать на права", — пояснила методист отдела инноваций и молодежных инициатив Краевого дворца творчества детей и молодежи Галина Свечникова.

Как объяснили в Краевом дворце, записаться на эти занятия могут все желающие, так что те, кто хочет, чтобы ребенок хорошо знал правила дорожного движения, могут смело обращаться сюда.