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5 мая для многих фанатов кино в Барнауле стало одним из мрачнейших дней в году. По решению прокуратуры Индустриального района ТРЦ "Арена", где располагался кинотеатр сети "Киномир", был закрыт до конца мая. У многих поклонников фильмов студии Marvel едва не случился сердечный приступ. Большинство из них уже купили билеты на выходные, чтобы сходить на самый ожидаемый фильм года "Мстители: Война бесконечности" в зал IMAX. Но прокуратура оказалась беспощаднее Таноса и по щелчку пальцев стала закрывать один торговый центр за другим.

При этом, помимо "Мстителей", барнаульцы в мае пропустят возможность увидеть на самом большом экране за территорией Урала второго "Дэдпула" и новый спин-офф "Звездные войны".

Оценить убытки для компании "Киномир" трудно. Уикенд с 3 по 7 мая стал одним из самых прибыльных в истории страны. Большая часть билетов на "Мстителей" в IMAX была раскуплена на все сеансы еще задолго. Каждый сеанс в среднем мог принести от 50 до 120 тысяч рублей, тем более что билеты в IMAX значительно дороже, чем в обычные кинотеатры. Несмотря на это, согласно данным ЕАИС, новые "Мстители" в первый уикенд заработали в Алтайском крае 9,2 миллиона рублей и 2,7 миллиона во второй.

"Войну бесконечности" в крае за первые три дня даже при закрывшейся "Арене" посмотрели более 40 тысяч человек.

Цифры довольно ощутимые. Для сравнения, в прошлом году самой кассовой лентой в регионе стала сказка "Последний богатырь" с 19 миллионами. По сведениям Amic.ru, "Киномир" намерен потребовать у владельцев "Арены" компенсацию за месячный простой в размере нескольких миллионов рублей. При этом Яков Кац отказался комментировать эту информацию, добавив, что у владельцев "Арены" горе, и он даже не думал о деньгах в такой момент. Главное, чтобы в торговом центре как можно быстрее устранили нарушения и зрители снова могли ходить в кино. До этого Яков Кац после пожара в "Зимней вишне" уже жаловался, что посещаемость в период мартовских каникул резко упала – люди стали бояться ходить в кино.

"Хочу сказать, что уровень безопасности на должном уровне. Мы готовы принимать посетителей. Не нужно ничего бояться", — говорит директор сети.

До этого в Бийске по решению прокуратуры уже закрывали торговый центр "Воскресенье", где также располагается кинотеатр сети "Киномир". Для наукограда это решение также вызвало проблемы, потому что количество залов в городе значительно меньше, чем в Барнауле. В понедельник, 14 мая, также приостановил работу и ТРЦ "Праздничный", где располагался кинотеатр "Формула". Двери залов будут закрыты для посетителей до июня.

Как рассказал Amic.ru помощник прокурора Индустриального района Илья Лопатин, помимо торговых центров, в Алтайском крае проходила проверка и кинотеатров. Самые значительные нарушения были выявлены в кинотеатрах в ТРЦ "Огни" и "Европа". Там, как выяснилось, при срабатывании пожарной сигнализации не прекращался киносеанс. В такой ситуации зрители потенциально могли бы и не узнать об эвакуации. Однако после проверки сеть "Киномир" в короткий срок устранила все нарушения.

Вообще, после трагедии в Кемерово в барнаульских кинотеатрах прошли учения с участием персонала. В торговом центре "Пионер" Amic.ru пояснили, как работает система эвакуации из залов. Двери, как пояснил технический директор "Пионера" Алексей Руин, у них никогда не закрывают. Такого даже быть не может. Даже на случай такого ЧП внутри каждого зала есть запасная дверь, оборудованная системой "Антипаника", которая открывается небольшим нажатием руки. Она выводит непосредственно на лестницы для эвакуации. Также все этажи оборудованы пожарными кранами, огнетушителями. Любая точка торгового центра может тушиться от разных пожарных кранов. Во время срабатывания пожарных датчиков в кинозале автоматически прекращается сеанс.

Отметим, что после пожара в "Зимней вишне" ряд крупных федеральных чиновников призывали запретить строить кинозалы на последних этажах торговых центров. При этом такая практика существует много лет во всех странах мира, и выполнить это просто нереально. Из такого кинотеатра выбраться во время пожара будет еще более проблематично, учитывая сложность конструкции. Исходя из высоты экранов, технических особенностей зала, обычно кинотеатры располагают минимум на 3-м этаже торгового центра.

Кроме того, с годами становится все меньше автономных кинотеатров, расположенных не в торговых центрах. Дело в коммерческой причине. Проходимость в торговых центрах намного выше, чем где-либо. Поэтому владельцы сетей стараются открывать свои залы именно там. К слову, в Барнауле остался только один кинотеатр подобного типа — "Мир". При этом вход в залы там расположен на втором этаже. Таким образом, выполнить законодательные инициативы депутатов будет просто невозможно.