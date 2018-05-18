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Погода в предстоящие выходные преподнесет неприятный сюрприз не только в Алтайском крае, но и в соседней Республике Алтай, где ожидаются снег, сильный ветер и гололед.

"Штормовое предупреждение получено от Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сутки 19 и ночью 20 мая в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 19 мая местами сильные осадки, гололедные явления, усиление ветра до 19-24 метров в секунду, в горах и на перевалах до 32 метров в секунду, похолодание, установление временного снежного покрова", — информирует ГУ МЧС по региону.

В республике возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества ДТП, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций.

Спасатели напоминают жителям и гостям Горного Алтая о необходимости соблюдения мер предосторожности. Туристов отдельно просят воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеоусловий.