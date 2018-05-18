Порошенко подписал указ о новых санкциях против России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России, пишут "Известия".

Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства в ночь на пятницу, 18 мая.

В тексте уточняется, что в основу указа легло решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с "российской агрессией против Украины".

Контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ датируется 14 мая. Он вступает в силу со дня его опубликования.